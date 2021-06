Muchová si vylepšila pařížské maximum: Teplo nevadí, baví mě doklouzávání

Jak těžké bylo narazit na neznámou soupeřku, až 171. hráčku světa?

Hrála dobře, rychle, ani moc nechybovala. Neměla co ztratit, takže proto hrála uvolněněji. Já jsem se snažila ji rozběhávat a zkracovat hru, protože jsem viděla, že jí běhání v teple vadilo.

V prvním kole jste proti Petkovicové otáčela, v čem byl váš výkon lepší?

Začala jsem líp, soustředěněji, hned jsem ji brejkla. Ani jsem moc nechybovala a hlavně jsem si celou dobu držela servis.

Přitom jste kvůli břišnímu svalu nemohla v tréninku podávat naplno.

Podání pořád nehraji vždy úplně na sto procent, ale jsem ráda, že jsem si ho držela a všechny brejkboly odvrátila.

Jak je vůbec důležitý servis na antuce?

Důležitý je všude, ale na antuce se dá víc hrát tak, že zapojím třeba kick. A není vždy nutné hrát maximální ránu.

Derby nebude Muchová mohla ve třetím kole narazit na krajanku Karolínu Plíškovou, ta však nestačila na Američanku Stephensovou.

Co vám na tomto povrchu obecně sedí?

Líbí se mi, že víc platí kraťasy, míček po nich moc neodskočí, slice nebo různé úhly ze servisu. Údery se také dají víc spinovat a pak píšou víc. Také mě baví doklouzávat, to je na tom docela fajn.

V Paříži panuje docela teplé počasí, jak to sedí vaší hře?

Trošičku mě to ovlivňuje. Letos je zatím teplo, třeba v Austrálii na mě velké vedro na kurtu nemělo dobrý dopad, ale tady je to zatím v pohodě.

Zápas jste dohrála už v jednu, jak strávíte zbytek dne?

Byla jsem na obědě, po tiskovkách jedu na kryo zregenerovat. Potom pojedeme na hotel, čekají mě ještě další procedury, pak večeře a spánek. Jsem zaneprázdněná, i když skončím dřív.