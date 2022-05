Muchová: Pořád se dostávám do formy, chybí mi zápasy. Ale mimo nejsem

„Nevěděla jsem, jestli se zápas ještě nezastaví, protože se docela rozpršelo,“ líčila Muchová na tiskovce. „Jsem ráda, že se počasí nakonec nezhoršilo, protože jsem začala brejkem, byla jsem rozjetá a nechtělo se mi z kurtu pryč.“

Nakonec jste dvorec opustila až po hodině a 45 minutách jako vítězka. Jste spokojená se svým výkonem?

Jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech, protože každé první kolo je zrádné. Byl to těžký zápas, soupeřka bojovala o každý míč.

Máte za sebou dlouhou pauzu kvůli zranění, jak se cítíte fyzicky?

Pořád se dostávám do formy, ve které jsem byla. A na antuce je to nejtěžší, jsou na ní dlouhé výměny a musíte se hýbat. Ale s týmem se snažíme dělat, co se dá. O zranění moc nechci mluvit, chci ho nechat v minulosti. Každopádně pořád rehabilituju, denně cvičím na záda a břicho, abych se udržela fit a předešla dalším problémům.

Jak vám v tom pomáhá kondiční trenér Marián Voda, který spolupracoval i s hokejisty?

Je tady se mnou a pomáhá mi hodně. Bylo období, kdy jsem ho

nemohla využívat naplno, spíš jsem pracovala s fyzioterapeutem. Takže fyzicky na tom ještě nejsem tak, jak bychom chtěli, ale máme nějaký základ, na kterém začínáme pomalu stavět.

Svazuje vás něco přímo při hraní?

Při pár pohybech se ještě necítím stoprocentní, ale každým zápasem to

vnímám míň a míň.

A po tenisové stránce se cítíte jak?

Myslím, že mi chybí zápasy a zkušenosti z nich. Občas vymýšlím až

příliš těžké situace, na které ještě nejsem úplně ready. Ale zase nejsem

tak mimo, základ hry mám. Chce to hrát stále více zápasů, posílit tělo,

zrychlit a naskočit do toho.

Ve druhém kole můžete narazit na čtvrtou nasazenou Řekyni Sakkariovou. Byla byste radši, kdyby takový test přišel později?

Nemůžu si úplně vybírat, jsem nenasazená. Byla jsem ráda, že ke mně byl los pro první kolo docela vstřícný, jelikož jsem mohla hrát hned s jakoukoliv nasazenou. Sakkariová, pokud to tedy bude ona, je velmi kvalitní hráčka, na antuce jsme hrály před rokem v Madridu (Muchová zvítězila ve třech setech). Budu se snažit připravit a dám do toho všechno.