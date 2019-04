Kill Bill v šatně i na kurtu. Byl to fakt blázinec, smála se Muchová

Ve 22letech se Muchová poprvé objevila v reprezentaci. V Prostějově, kde tenisově vyrůstala, před zraky nejbližší rodiny a tisícovkou řvoucích fandů. Vzdor novému prostředí a tlaku vstoupila mladá Češka do utkání jistěji, odskočila na 3:1 a 40:15. Pak se ovšem Marinová zvedla, vyrovnala na 3:3, ale to bylo ze strany kanadské jedničky vše.

„Začalo jí to tam padat, já jen vracela a ona z toho hrála winnery,“ popsala Muchová. „Reagovala jsem na to čopovanými údery, snažila jsem se něco změnit. Za stavu 3:3 jsme hrály dlouhý game, kde se to zlomilo a potom už jí to tam nepadalo,“ vysvětlila.

ZPRAVODAJSTVÍ z 1. dne Fed Cupu Česko - Kanada

V čem jste tedy byla lepší než Marinová?

Držela jsem balon více ve výměně, ona dělala hodně chyb. Měla jsem určitě lepší pohyb než ona, takže jsem se snažila měnit délku úderů i jejich rotaci. Ona je taková střelkyně, pálila to do mě zprava zleva, já jsem se tedy snažila držet míč ve hře a to platilo.

Na returnu jste ztratila jediný game, seděl vám servis soupeřky?

Věděla jsem, že má dobrý servis, že hraje rány. Ale tohle byla antuka, takže jsem udělala dva tři kroky dozadu, měla jsem to na ruce a liftovala jí to všechno zpátky. Takže to pro mě nakonec bylo příjemné podání. Když zrovna netrefila eso, tak se mi její servis dobře returnoval.

Byla jste před fedcupovou premiérou nervózní?

Říkala jsem, že bych radši hrála první zápas v zahraničí. Doma jsem totiž určitě byla pod tlakem, ale pak ze mě spadl, hrála jsem svoji hru a bylo to dobré. Nejtěžší asi byl začátek, jak jsme se začaly rozehrávat, tak jsem v těle nervozitu cítila. Naštěstí to ze mě rychle spadlo, rozšvihala jsem se a od stavu 4:3 v prvním setu jsem měla zápas pod kontrolou.

Co říkáte na atmosféru Fed Cupu?

Když jsem si sedla na lavičku, kapitána jsem vůbec neslyšela, byl to fakt blázinec. Ale hnalo mě to dopředu a bylo to super. Na kurtu jsem vnímala jen bubny řev, fandění z lavičky ke mně ani moc nedolehlo.

Zaujaly vás nějaké týmové rituály?

Máme v šatně vylepené koláže celého týmu. kapitán ve spolupráci s Českou sportovní nachystá fotky z filmů a dodělají postavám obličeje hráček. A já jsem tam jako Kill Bill. Nakonec to tak vypadalo i na kurtu.