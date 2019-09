Muchová: Moc si vítězný pocit užívám a těším se na další trofej

Přesto Karolína Muchová po šesti hodinách čekání načala souboj o premiérový titul na okruhu WTA.

A třiadvacetiletá dívka ho zvládla náramně. Polskou soupeřku Magdu Linetteovou smázla za 68 minut 6:1 a 6:1. „Byl to extrémně dlouhý den,“ prohodila Muchová. Už coby šťastná vítězka objímala obří trofej ve tvaru vázy. Pro slečnu z Olomouce natolik výjimečnou.

Kouká dopředu

Muchová triumfem v Asii orámovala vynikající vzestup, který během posledního roku prožívá. Ještě loni se probila ošemetnou kvalifikací US Open a na jednom ze čtyř grandslamů debutovala. Tehdy ji kromě dvou výher v New Yorku těšily i peníze, které za postup do třetího kola inkasovala.

„Někteří lidé mě dřív podporovali a já jim peníze musím vrátit,“ přiznala tehdy.



O dvanáct měsíců později podobná historka vykouzlí úsměv na tváři.

Muchová se od začátku roku vyškrábala ze 145. místa mezi elitu. Po triumfu v Koreji jí v aktuálním vydání žebříčku patří 37. pozice.

„Jsem ráda, že jsem konečně získala titul. Ale už opět koukám dopředu,“ přidala Muchová.

Pionýrské putování na loňském US Open, kdy na zápasy jezdila autobusem, vystřídal hvězdný servis.

O českou naději se navíc začal manažersky starat podnikatel Tomáš Petera. „Vidím v ní obrovský potenciál,“ říkal letos na Wimbledonu.

Právě tam Muchová prožila další průlomový okamžik, když si na trávě proklestila cestu až do čtvrtfinále. Přetlačila na ní například i krajanku Karolínu Plíškovou.

„Je pracovitá. Když je přesvědčená, že na něčem musí makat, tak opravdu maká. A protože je přirozeně šikovná a chytrá, poměrně jí to jde,“ všiml si Petera.

Bitvy, které zocelují

Chytrým a pestrým tenisem, který doplňuje výborným pohybem, letos zdolává jednu soupeřku za druhou. Dosud se Muchová pyšní zápasovou bilancí 34-12.

Mezi tuctem proher se patrně vymykají dvě: smolná v květnu ve finále domácího turnaje v Praze ve Stromovce a nedávná na US Open proti hvězdné Sereně Williamsové.

„Škoda, zápas mi proklouzl mezi prsty,“ posteskla si po porážce s 23násobnou grandslamovou šampionkou.



Jenže právě velké kulisy grandslamových stánků a přetěžké bitvy s tenisovými hvězdami Muchovou zocelují. A důkladně chystají do budoucna.

A první známka byla patrná už v neděli: extrémně dlouhé vyčkávání na finále jí vadilo, ale nerozházelo. Ba naopak mátožné Linetteové nedala žádnou šanci.

„Moc si tenhle vítězný pocit užívám a těším se na další trofej,“ přidala Muchová.

O tu měla začít bojovat už v pondělí. Po dlouho odkládaném finále hned odletět do čínského Wu-chanu a na tamním obřím tenisovém podniku po poledni středoevropského času vyzvat v prvním kole krajanku Marii Bouzkovou.

Trochu příliš hektická mise po životním triumfu, ne? Pár hodin před plánovaným utkáním také z Asie přiletěla zpráva: Karolína Muchová se z turnaje ve Wu-chanu odhlásila. V honbě za tituly bude pokračovat až za týden v Pekingu.