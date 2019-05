Lucko, díky! Senzační finalistka Muchová je Šafářové vděčná za šanci

Přitom k jejímu dokonalému tažení v pražské Stromovce vůbec nemuselo dojít. Ještě před startem turnaje se totiž Lucie Šafářová zřekla divoké karty pro dvouhru. Pořadatelům poté doporučila, aby místo ní před domácím publikem nastoupila právě 22letá tenistka.

„Na začátku turnaje mě vůbec nenapadlo, že budu hrát finále,“ líčila Muchová po semifinálovém vítězství nad Američankou Peraovou. „Jsem ráda, že jsem toho takhle využila.“



Šafářovou, někdejší světovou pětku a finalistku Roland Garros 2015, dosud znala pouze z televize. Na turnajích se nepotkávaly, první seznámení proběhlo až nedávno při fedcupové baráži v Prostějově.

„Když jsem začala hrát velké turnaje, Lucka končila,“ popisuje Muchová. „Udělala pro mě skvělé gesto, moc jí děkuju.“

V sobotu si obě tenistky na kurtu předají štafetu. Těsně před finále, které by mělo vypuknout v 11 hodin, pořadatelé chystají oficiální loučení Šafářové. Pak na kurt vběhne Muchová v duelu proti Švýcarce Teichmannové.

„Cítím se tu dobře. Opravdu si to užívám,“ říká slečna, která v pondělním vydání žebříčku WTA poprvé nakoukne do světové stovky. Postupem do finále v live rankingu poskočila ze 106. příčky na 74. pozici.

V případě zisku titulu může Muchová poskočit do sedmé desítky!



A jejího znamenitého tažení u Vltavy si všímá stále více fanoušků. „Větší zájem po úspěšné baráži ve Fed Cupu vnímám. Mobil ale zapínám až doma, protože těch gratulací je tam opravdu mnoho,“ přidává.



Ať už sobotní finále dopadne jakkoli, Muchová tuší, že euforická jízda před domácími diváky jí dodá potřebné sebevědomí do dalších turnajů. „Určitě mě to v hlavě posune. Odehrála jsem tu hlavně první dvě velmi těžká utkání. Zvládla jsem koncovku,“ uvědomuje si.

Nic z toho by se možná nestalo bez vstřícnosti její kurty opouštějící reprezentační parťačky. „Nedovedu si představit, že se třemi zápasy v kvalifikaci budu hrát ještě sobotní finále,“ řekla Muchová.

Za šanci, kterou dokonale využívá, může děkovat pořadatelům Prague Open a také Lucii Šafářové.