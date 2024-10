Už zase jen talíř? Rozjetou Muchovou stopla Gauffová: Nakopala mi zadek

Ale šestá hráčka pořadí Coco Gauffová na ni v nedělním boji o titul byla zkrátka příliš dobrá.

„Nakopala jsi mi zadek, Coco. Doslova!“ smála se poražená finalistka. Ačkoliv ji prohra proti dvacetileté Američance mrzela, spíš než slovy zklamání se s drsným výsledkem 1:6, 3:6 vyrovnávala humorem.

„Musíš milovat zápasy se mnou,“ řekla Muchová směrem ke své sokyni. Právě Gauffová totiž v semifinále ukončila jízdu Češky na loňském US Open, po kterém se Muchová téměř deset měsíců vzpamatovávala ze zranění pravého zápěstí.

„Nesmíme proto zapomínat, že Muška se vrací skoro z nuly, i když byl finálový výsledek v Pekingu dost krutý,“ připomíná pro iDNES.cz expertka stanice CANAL+ Sport Kristýna Plíšková. „Gauffová předvedla jeden z nejlepších výkonů v sezoně a Kája na ni neměla.“

Američanka byla na rozdíl od předchozích sokyň Muchové na její hru perfektně připravená. „Karolínin styl jí seděl. Působila soustředěně a sebevědomě, uvolněně švihala z forhendu, výborně servírovala. Navíc i podmínky jí vyhovovaly: hrálo se večer a v patnácti stupních míče tolik neletěly. Ale klobouk dolů před Muškou, co v Pekingu dokázala,“ dodala Plíšková.

Že Muchovou po celou kariéru provázejí zdravotní patálie, ví i její soupeřky, šikovnou Češku zkrátka porouchané tělo brzdí od větších úspěchů. „Jsem ráda, že jsi zpátky, jsi úžasná hráčka a zasloužíš si jen to nejlepší,“ chválila ji po nedělním finálovém duelu Gauffová.

„Je neuvěřitelné, co všechno zvládáš po tak vážném zranění. Doufám, že zůstaneš zdravá do konce sezony a poté i do konce tvojí kariéry. Snad si spolu ještě zahrajeme nějaké finále. Nebudu ti přát, abys ho proti mně vyhrála, ale doufám, že proti někomu jinému se ti to povede.“ Ač byste to totiž do Muchové, která je jednou z nejopěvovanějších tenistek světa, možná neřekli, za několikaletého působení na okruhu zvládla ukořistit jediný titul.

Navíc už před pěti lety na menším podniku v Soulu, zbylých pět finále včetně neděního ztratila.

A to je na hráčku takové úrovně poněkud nezvyklé.

Vždyť také Muchová po porážce v Pekingu hned zvolala: „Týme, máme další talíř! Už se nám doma začínají hromadit. Snad se nám příště bude dařit lépe, doufám, že budu mít ještě spoustu příležitostí bojovat o velké tituly.“

Za styl hry by si minimálně jeden takový zasloužila. Ne náhodou ji obdivují velikáni jako John McEnroe nebo Mats Wilander.

Karolína Muchová (zády) gratuluje své přemožitelce ve finále pekingského turnaje Coco Gauffové.

Muchová baví, předvádí zajímavé údery a vymýšlí technické parádičky. Jenže právě při tréninku, kdy jeden takový kousek zkoušela, si loni v New Yorku poranila zápěstí a dlouho pauzírovala. „Teď jsem ráda, že už mě nic nelimituje a můžu zase hrát bez bolesti,“ těší ji.

A tak se znovu projevuje, že nabuzená Muchová je pro soupeřky opravdu velká zkouška. „Kája má za sebou úžasný turnaj. Postup do finále tisícovky znamená jeden z jejích největších úspěchů. Je obdivuhodné, jak se jako jedna z mála po takové pauze dokáže dostat na svou bývalou úroveň,“ oceňuje i expertka Plíšková.

Návrat navíc Muchová zvládla raketově. Necelý měsíc po comebacku na konci června se rvala o titul v Palermu, její marný boj o olympijský bronz v deblu připomínat nemusíme, stejně jako famózní počin v podobě semifinále US Open.

Jedno je evidentní. Když je zdravá, umí zahrát cokoliv a porazit kohokoliv. Jen se musí vyhýbat zdravotním problémům.

A rovněž rozšířit zatím skromnou sbírku trofejí. Aby placaté talíře doplnily i cennější poháry a ona tak získala potřebné sebevědomí a mohla je získávat častěji.