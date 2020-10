Zklamaná Muchová: Nenašla jsem energii. Snad bude příští rok normálnější

Proti Belgičance jí očividně scházela jiskra. „Měla jsem až moc v hlavě neproměněné brejkboly z úvodu, kde jsem to měla prakticky na raketě, ale nedohrála jsem je,“ přiznala. „Nechala jsem se tím trochu rozhodit. Nejsem se sebou úplně spokojená.“

Ostrava Open Zpravodajství ze čtvrtečního programu

Tak končí tenisový rok 2020 pro jednu z nejnadějnějších Češek v pořadí WTA, aktuálně 28. hráčku planety. Muchová stihla jen 15 zápasů s negativní bilancí 7-8. Sklízela – jako už tolikrát – chválu za svůj atraktivní styl, na US Open si 4. kolem vylepšila kariérní grandslamové maximum.

„Jsem za konec sezony docela ráda. Dám si volno, budu se moci líp připravit a snad bude další rok trochu normálnější,“ přeje si.

Jak si hodláte odpočinout?

Možná zkusím někam vyletět – jestli to půjde. Ani nevím, jaké jsou restrikce, někam bych na týden dva zmizela. Uvidím, kam se dá cestovat a jak se pak z těch zemí dá vracet, jestli jsou někde karantény… I na tom bude záležet. Celkově bych ráda vypnula hlavu a zrelaxovala, než se zase začneme připravovat.

Co vám rok 2020 ukázal? Patnáct turnajových duelů není moc.

Já už měla sezony, kdy jsem kvůli zraněním možná ani tolik neodehrála, ale tahle je úplně specifická, odlišná. Ta komplikace s koronou tu pořád je a musíme brát pozitivně to, že jsme se vůbec dostaly na kurt. Že jsem mohla odehrát aspoň tohle. Taky se to mohlo celý zrušit.

Přišel moment, kdy jste si říkala: Tohle je moje hra?

Tenhle rok jsem se na kurtu úplně necítila svá. Pracujeme na určitých věcech v tréninku, ale v zápasech to ještě není na levelu, na kterém bych to chtěla mít. Vytáhla bych první set s Azarenkovou na US Open. Tam jsem dobře servírovala, dobře se pohybovala, tlačila. To byl nejlepší set roku. Aspoň setík (úsměv).

S novým koučem Davidem Kotyzou jste měli možnost na nezvyklý objem tréninku, na což v typické sezoně nebývá čas. Prospělo vám to v něčem?

Určitě jo, cítím zlepšení v nějakých specifických věcech. Nejlíp připravená jsem byla na US Open, i když mi tam trochu chyběla zápasová praxe, předtím se dlouho nehrálo. Od New Yorku se to začalo sekat s tím mým zraněním, už jsme toho moc nenatrénovali, spíš jsme to tak lepili. Teď si dám pauzu a doufám, že pak se do toho zase opřeme a budeme mít čas něco vylepšit. Je toho poměrně dost, co posunout tak, abych se mohla utkávat s těmi nejlepšími.

Na co kladete důraz?

Nejvíc si člověk vezme z prohraných zápasů, aspoň já to tak mám. Tenisově, fyzicky i mentálně na tom pořád můžu být líp. Na všem chci pracovat. Doufám, že turnajový rytmus bude jiný, o trochu normálnější, letos to bylo kvůli všem pauzám hodně specifické. Chtěla bych hrát co nejvíc, ale to pro mě zároveň není úplně dobré. Takže cíl jsou velké turnaje: mířit na ně v té nejlepší formě a předvést tam ty nejlepší výsledky.

Jedna sezona končí, další se blíží… A tím pádem nejspíš i hodně brzký odlet do Austrálie, že?

V pátek máme mít nějaký call. Není to pořád jisté, ale vypadá to, že se poletí před Vánocemi, což je pro nás hráče většinu trochu smutné. Můžu mluvit jen sama za sebe, ale pro mě je hezký čas strávený s rodinou, jsme doma s našima, s bráchou, každý rok opakujeme stejné zvyky. Vypadá to, že se to letos nepovede.

Zároveň vám aspoň pořadatelé hodlají vybojovat výjimku z přísných pravidel.

Tak, aby to nemusela být bublina. Abychom se 14 dní v karanténě mohli připravovat, ne být jenom zavření na hotelu. Budeme v teple a budeme moci jít kamkoli do kavárny; to není tak špatné.