Muchová mění program, čeká ji pauza. Po finále Wimbledonu musela na operaci

„Musela jsem podstoupit malou operaci, kvůli níž budu na pár týdnů mimo kurty. Všechno proběhlo dobře a už se věnuji rekonvalescenci,“ uvedla Muchová.
Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda podstoupila chirurgický zákrok pár dní poté, co ve finále Wimbledonu prohrála s krajankou Lindou Noskovou 2:6, 7:5, 3:6.
Prohrála i své druhé grandslamové finále v kariéře. Před třemi lety neuspěla v rozhodujícím utkání na Roland Garros.
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Kvůli rekonvalescenci nyní vynechá turnaj WTA 1000 v Torontu, který se uskuteční od 2. do 13. srpna.
„Těšila jsem se zde na svůj debut, ale hlavní je dát se dohromady. Přeji všem skvělý turnaj a nemůžu se dočkat, až vás jednou v Torontu konečně uvidím,“ doplnila Muchová.