Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na US Open bez přípravy. Muchová vynechá po Torontu i turnaj v Cincinnati

Autor: ,
  11:18

Karolína Muchová servíruje v semifinále Wimbledonu. | foto: AP

Wimbledonská finalistka Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na podobně prestižní akci WTA 1000 v Cincinnati, kde si v roce 2023 zahrála o titul. Informují o tom asociace WTA i web TennisWorld USA.

Muchová podstoupila plánovaný zákrok týden po Wimbledonu, v němž svedla bitvu o trofej v historickém finále na grandslamech s Lindou Noskovou.

Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce poté na svém instagramu zveřejnila fotografii s několika náplastmi na břiše. Dobu rekonvalescence Muchová odhadla na několik týdnů.

Nosková se po postwimbledonském chaosu vrací na kurty. Konečně, říká

Poslední velký turnaj před US Open začne v Cincinnati ve čtvrtek. Grandslam na betonech ve Flushing Meadows by Muchová měla zahájit už 25. srpna ve smíšené čtyřhře, přihlášená je s Jakubem Menšíkem. Hlavní soutěž ve dvouhrách je na programu od 30. srpna.

Na grandslamový titul svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda zatím čeká, finále hrála ještě na antukovém Roland Garros před třemi lety. Na US Open byla dvakrát v semifinále.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
van de Zandschulp vs. MenšíkTenis - Osmifinále - 10. 8. 2026:van de Zandschulp vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
10. 8. 01:30
  • 3.21
  • -
  • 1.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...

„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové

Premium
Markéta Vondroušová ve 2. kole turnaje v Montrealu

Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

Ronaldo ukázal své „hračky“ v garáži. Luxusní sbírkou vyrazil fanouškům dech

Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti...

Cristiano Ronaldo nechal fanoušky nahlédnout do své luxusní garáže. Portugalská hvězda na sociálních sítích ukázala část sbírky aut, v níž nechybí v ní ani mimořádně vzácný vůz, který vznikl v...

ONLINE: Jablonec - Slovácko, potvrdí domácí povedený vstup do sezony?

Sledujeme online
Radost fotbalistů Jablonce z druhého gólu do sítě RFS.

Zvítězili čtyřikrát v řadě a za tu dobu inkasovali jediný gól. Jablonečtí fotbalisté pokračují v jízdě a ve třetím ligovém kole hostí Slovácko. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 17 hodin.

9. srpna 2026  16:50

ONLINE: Slavia - Pardubice 2:1, Chytil z dorážky podruhé posílá domácí do vedení

Sledujeme online
Slávistický útočník Mojmír Chytil (vlevo) slaví vstřelený gól s Michalem...

Slávističtí fotbalisté jsou zatím v novém ročníku stoprocentní. Ve třetím kole Chance Ligy hrají doma proti Pardubicím, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

9. srpna 2026  14:59,  aktualizováno  16:40

ONLINE: Hradec - Baník, domácí hrají o další body uprostřed bojů v pohárech

Sledujeme online
Hráči Hradce Králové děkuji fanouškům po porážce s Besiktasem.

Ve čtvrtek je čeká evropská odveta s Besiktasem, mezitím hrají královéhradečtí fotbalisté ve třetím ligovém kole s ostravským Baníkem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 17 hodin.

9. srpna 2026  16:40

Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely

Petr Potměšil

V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není...

7. srpna 2026  20:41,  aktualizováno  9. 8. 16:35

Salač rozbrečel sebe i tátu: Šílené, nejlepší den v životě! Teď chci vyhrávat pořád

Filip Salač zabalený do české vlajky slaví vítězství v závodě Moto2.

Zpočátku jen těžko hledal slova. Aby ne, vždyť na okruhu v Silverstone se ve Velké ceně Británie dočkal prvního triumfu v kategorii Moto2! „Já tomu stále nevěřím, je to šílené,“ usmíval se český...

9. srpna 2026  15:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Další odchod ze Sparty? Vindahl prý míří do Itálie

Sledujeme online
Sparťanský brankář Peter Vindahl slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy proti...

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

9. srpna 2026  14:41

Salačova paráda v Británii! Česko má po 16 letech znovu vítěze závodu Moto2

Filip Salač na trati v Silverstone

Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v seriálu mistrovství světa silničních motocyklů. Čtyřiadvacetiletý závodník na okruhu v Silverstonu...

9. srpna 2026  13:30,  aktualizováno  13:50

Gól nejde vysvětlit. Buď ho dáte, nebo ne. Kanonýr Lafata o dnešním fotbale a Spartě

Premium
Jak jinak začít rozhovor se střelcem od pánaboha než: „Tak co, dal jste víc...

Jak jinak začít rozhovor se střelcem od pánaboha než: „Tak co, dal jste víc gólů, nebo rozhovorů?“ Usměje se. „Doufám, že gólů. To by jinak nedávalo smysl.“ Má pravdu, nedávalo. Bývalý fotbalista...

9. srpna 2026

Slavia - Pardubice v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Zápas 3. kola Chance ligy Slavia - Pardubice se odehraje v neděli 9. srpna od 15:00 v pražské Fortuna Areně. Suverénní lídr tabulky přivítá na domácím trávníku Pardubice a bude chtít potvrdit...

9. srpna 2026  11:53

Dezinformace! FIFA obvinila kritiky a postavila se za Infantina

Gianni Infantino.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA v čele s Giannim Infantinem, která se po krachu kontroverzního plánu na prodej práv na mistrovství světa investorům ocitla pod obrovským tlakem, přešla do...

9. srpna 2026  11:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ME v atletice 2026 v Birminghamu: Program, česká nominace, kde sledovat živě

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví v Toruni titul halové mistryně světa.

V pořadí už 27. mistrovství Evropy v atletice proběhne od 10. do 16. srpna 2026 v britském Birminghamu. Na Alexander Stadium se představí evropská špička i silná česká výprava v čele s Lurdes Glorií...

9. srpna 2026  11:44

Na US Open bez přípravy. Muchová vynechá po Torontu i turnaj v Cincinnati

Karolína Muchová servíruje v semifinále Wimbledonu.

Wimbledonská finalistka Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na podobně prestižní akci WTA 1000 v...

9. srpna 2026  11:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.