Tweener-lob Muchové z Dubaje zvolili fandové úderem roku na WTA Tour

  17:58
Karolína Muchová se v této sezoně na tenisovém okruhu WTA blýskla úderem roku. Česká reprezentantka ocenění získala v hlasování fanoušků za tweener, tedy úder mezi nohama, kterým přelobovala soupeřku na únorovém turnaji v Dubaji.

Karolína Muchová v osmifinále turnaje v Pekingu | foto: AP

Paráda Muchové získala 32 procent hlasů, druhý vítězný forhend Jeleny Rybakinové z Turnaji mistryň zvolilo 22 procent fanoušků, třetí skončila Jasmine Paoliniová (10 procent) s prohozem v Cincinnati.

Český tenis měl ve finálové osmičce zastupující údery z osmi částí sezony trojnásobné zastoupení. Muchová, která s vítězným tweenerem na účet Dánky Clary Tausonové vévodila nejlepším úderům z turnajů na Blízkém východě, byla v nominaci i za elegantní křížný bekhendový prohoz v Tokiu za asijskou část WTA Tour.

Za travnatou část sezony si nominaci vysloužila Linda Nosková se svým vítězným úderem po čáře z Bad Homburgu.

V Dubaji nejprve Muchová ukázala rychlé nohy, když doběhla kraťas Tausonové těsně za síť. Soupeřka ale míček vybrala a poslala ho lobem k základní čáře.

Devětadvacetiletá Muchová ho ale i tentokrát po bleskovém sprintu zpět znovu dostihla a zády do kurtu překvapenou Dánku přelobovala. Od komentátorů i fanoušků na sociálních sítích za to sklidila nadšenou chválu.

