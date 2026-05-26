Velké ambice má právem. Vždyť před třemi lety si na antukovém majoru zahrála finále s Igou Šwiatekovou, patří k nejvíce kreativním hráčkám na okruhu a mnozí se podivují, proč ještě nemá grandslamový titul. Odpověď je sice nepříjemná, ale prostá: Muchová je často zraněná.
Třeba loni na Roland Garros mohla hrát jen jednoruký čopovaný bekhend, protože kvůli bolavému zápěstí nezvládla dát velkou ránu.
V této sezoně ji ale zdravotní trable nepotkaly, v únoru dokonce vybojovala svůj první titul z prestižního turnaje kategorie WTA 1000, když slavila na podniku v Dauhá. Poté se v Miami dostala do semifinále a na antukové akci ve Stuttgartu dokonce do boje o další trofej.
„O tělo se vždycky snažím starat co nejlíp, ale teď jsme začali víc cvičit, posilovat a hrát víc tenisu. To je asi jediná změna. Možná je to fakt tím, že jsme přidali na objemu,“ přemýšlí nad tím, co jí pomáhá, aby byla zdravá.
Povedené měsíce ji těší a dodávají sebevědomí. I když začátek pondělního zápasu s 80. hráčkou světa Zacharovovou neměla úplně pod kontrolou. V prvním setu prohrávala po dvou ztracených servisech už 2:5, poté ale pěti vyhranými gamy v řadě průběh úvodního dějství otočila. A ve druhé sadě povolila soupeřce jen dvě hry.
„Myslím, že jsem docela udržela klid, to mi pomohlo skóre otočit. Na začátku jsem dělala rychlé chyby,“ uznala. „Nikdy jsem s ní nehrála ani netrénovala. Hodně do toho střílela, padalo jí to tam a nenechala mě se dostat do mé hry. Za stavu 2:5 jsem se ale zvedla, už jsem chybovala méně a začala jsem lépe servírovat.“
Muchová měla svůj první zápas na letošním Roland Garros původně sehrát na dvorci Simonne Mathieuové, kde ale Casper Ruud sváděl dramatickou pětisetovou bitvu s Romanem Safiullinem. Světová desítka tak naskočila na druhý největší kurt Suzanne Lenglenové.
Což trochu vyděsilo jejího nizozemského kouče Svena Groenevelda. „Ptal se mě: ‚Hele, tam jsme ještě netrénovali. Hrála jsi tam někdy?‘ A já jsem mu odpověděla: Ano, na tom kurtu jsem ještě neprohrála. Takže na něj mám dobré vzpomínky,“ popsala česká hráčka.
Před třemi lety na zmiňovaném dvorci porazila třeba Marii Sakkariovou či Elinu Avanesjanovou. A v semifinále si vyšlápla dokonce na nynější světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. „K tomuto turnaji i městu mám hezký vztah. Paříž mám moc ráda a ráda se sem vracím. Uhrála jsem tady svůj nejlepší výsledek na grandslamu, takže to taky určitě hraje roli.“
Jistě je pozitivním aspektem i to, že sezona Muchové zatím vychází. „Není důvod, proč bych neměla mít sebevědomí nebo proč bych neměla mířit za vítězstvím. Ale mám to spíš tak, že se chci rozehrát. Cítím v sobě takovou nevyhranost, což je zvláštní, protože mám za sebou hodně zápasů. Jen teď jsem měla pauzu.“
Líbí se jí rovněž přístup známého kouče, který dříve trénoval třeba Moniku Selešovou, Caroline Wozniackou či Marii Šarapovovou. S Groeneveldem spolupracuje od letošního roku, jeho přínos si pochvalovala už na lednovém Australian Open.
„Přinesl do týmu klid, nadhled a spoustu zkušeností. Mám k němu velký respekt. Ne, že bych neměla respekt k ostatním klukům, ale on je fakt pan trenér,“ chválí ho. „Věci, které mi říká a které děláme na kurtu, mi dávají smysl. Baví mě s ním pracovat. Myslím, že jsme si sedli. Zatím je to fajn spolupráce.“
Ve druhém kole narazí Muchová na Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu.