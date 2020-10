Muchová v ráži: Chytla jsem slinu. A díkybohu za jemnější testy

I takové věci jsou na tenisu krásné: nálady a výsledky lze střídat rychleji než aprílové počasí. Na Roland Garros se Muchová loučila hned v první rundě, až příliš brzy, po až příliš jasné porážce s Američankou McHaleovou 2:6, 4:6. Pořád ji trápil stehenní sval, zranění z předchozího grandslamu v New Yorku. Natrénovala toho pramálo. Nyní v Ostravě byl start úplně jiný. Parádní!

Ostrava Open zpravodajství z úterního programu

„První game jsme se tahaly, pak jsem chytla takovou slinu,“ pronesla spokojeně. „Hrála jsem pořád solidně, ona mi pomohla pár chybami, k ničemu jsem ji nepustila. Jsem ráda, že to tak šlo celou dobu, protože když je to až tak rychlé, někdy se dá zápas i lehce ztratit.“

Úterní podvečer podobný scénář určitě nenabízel. Muchová musela potěšit i svého manažera Tomáše Peteru, který ostravský turnaj organizuje. Že by si řekla o prémii? „Něco tam máme, ale neprozradím, co,“ mrkla. „Mezi námi jsou vždycky nějaké sázky, i na zahraničních akcí. Nějaká motivace je i tady.“

I bez toho má svůj motor vnitřní. Touží zakončit rok tak dobře, jak jen to bude možné. Rozloučit se s podivnými měsíci způsobem natolik příjemným, aby získala elán do přípravy na sezonu další, snad normálnější.

„Tahle je úplně jiná,“ říká. „Pro mě je to těžko popsatelné. Neodehrála jsem toho moc, mezi grandslamy jsem často buď nemohla nastoupit kvůli zranění, nebo jsme to plánovali bez některých turnajů a soustředili se na velké akce. Neřekla bych, že jsem tréninkový typ, takže je pro mě docela těžké. Chvíli trénink. Chvíli pauza. Pak se něco hraje, pak ne, pak se čeká, jestli se bude hrát. Popravdě jsem z toho trochu unavená.“

Po neúspěšném Roland Garros pendlovala mezi domovem a Prahou, kde jí dával sval do kupy fyzioterapeut Michal Novotný. Přípravu v metropoli jí zkomplikoval zákaz sportovních aktivit: „Takže popravdě nebyla bůhvíjaká. Ale docela to uběhlo.“

I proto se v Ostravě výjimečně nahlásila také do čtyřhry. Rozporuplný zážitek, spolu s hvězdnou Azarenkovou vypadly hned v 1. kole: „Mentálně mi to úplně nepomohlo; z balonů, co většinou dávám, mi tam nepadalo vůbec nic. Ale na druhou stranu jsem strávila nějaký čas na kurtu, mohla jsem si to osahat, světla jsou jiná... Zkusila jsem si pár returnů, pár servisů.“

A nebohá Číňanka nestíhala. Další soupeřkou bude Muchové ve čtvrtek lepší z dvojice Anisimovová, Mertensová. Žádná pohodička, na to je akce v Ostravě až příliš dobře obsazená.

„Zítra si dám jeden trénink, regeneraci a kouknu na jejich zápas,“ plánuje Muchová. A plány jí zpříjemňuje servis, jehož se hráčkám dostává.

„Tady je to fakt super,“ chválí. „Máme tu fanzonu, kde se dá dělat strašně moc věcí, players lounge je příjemná... Ale ono i normálně bez bublin není zase tolik času. Trénink, regenerace, cvičení, dáte si večeři, pak možná nějaký seriál a knížka; dny rychle utíkají. Jediný rozdíl je v tom, že si nemůžeme jít sednout ven do restaurace nebo se projít.“

Ostravu pak velebí ještě za jednu věc, kterou přineslo otravné šíření nemoci covid-19. Na Roland Garros totiž spolu s ostatními hodnotila testovací proces jako brutální. Také ji testovací tyčinky nejednou donutily k slzám.

„Teď jsem zrovna byla na testování,“ popsala spokojeně ve videorozhovoru: „A jsou tady na nás jemnější. Díkybohu. Za to jsem ráda.“