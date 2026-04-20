Muchová po finálovém tažení v Německu volí odpočinek, v Madridu nenastoupí

„Po dlouhém týdnu ve Stuttgartu potřebuje mé tělo trochu více času, takže se musím odhlásit z Madridu. Moc mě to mrzí, že tento turnaj vynechám, a už se nemohu dočkat, až se vrátím příští rok,“ napsala na svém Instagramu Muchová.
Muchová titul ve Stuttgartu nezískala, ve finále podlehla suverénní Rybakinové
Finalistka Roland Garros z roku 2023 Muchová usilovala ve Stuttgartu o druhý titul v sezoně a třetí v kariéře. V německé hale porazila mimo jiné poprvé v kariéře Američanku Coco Gauffovou a Ukrajinku Elinu Svitolinovou, nestačila až ve finále na Jelenu Rybakinovou, které podlehla 5:7, 1:6. V žebříčku WTA se vrátila na pozici české jedničky, patří jí 11. místo.