Muchová po finálovém tažení v Německu volí odpočinek, v Madridu nenastoupí

Autor: ,
  11:48
Tenistka Karolína Muchová se po finálové účasti ve Stuttgartu odhlásila z turnaje v Madridu, který začíná tento týden. Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce si chce odpočinout před další částí antukové sezony.

Karolína Muchová podává ve finále turnaje ve Stuttgartu. | foto: Reuters

„Po dlouhém týdnu ve Stuttgartu potřebuje mé tělo trochu více času, takže se musím odhlásit z Madridu. Moc mě to mrzí, že tento turnaj vynechám, a už se nemohu dočkat, až se vrátím příští rok,“ napsala na svém Instagramu Muchová.

Muchová titul ve Stuttgartu nezískala, ve finále podlehla suverénní Rybakinové

Finalistka Roland Garros z roku 2023 Muchová usilovala ve Stuttgartu o druhý titul v sezoně a třetí v kariéře. V německé hale porazila mimo jiné poprvé v kariéře Američanku Coco Gauffovou a Ukrajinku Elinu Svitolinovou, nestačila až ve finále na Jelenu Rybakinovou, které podlehla 5:7, 1:6. V žebříčku WTA se vrátila na pozici české jedničky, patří jí 11. místo.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Svrčina vs. VasilevTenis - - 20. 4. 2026:Svrčina vs. Vasilev //www.idnes.cz/sport
20. 4. 14:00
  • 1.09
  • -
  • 5.90
Bartoň vs. GalánTenis - - 20. 4. 2026:Bartoň vs. Galán //www.idnes.cz/sport
20. 4. 19:00
  • 1.51
  • -
  • 2.39
Putincevová vs. ValentováTenis - - 21. 4. 2026:Putincevová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
21. 4. 11:00
  • 2.47
  • -
  • 1.54
Mariaová vs. SamsonTenis - - 21. 4. 2026:Mariaová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
21. 4. 11:00
  • 1.88
  • -
  • 1.92
Fręchová vs. SiniakováTenis - - 21. 4. 2026:Fręchová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
21. 4. 11:00
  • 2.28
  • -
  • 1.63
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

20. dubna 2026

20. dubna 2026  11:54

20. dubna 2026  11:52

20. dubna 2026  11:25

20. dubna 2026  11:14

20. dubna 2026  11:04

20. dubna 2026

20. dubna 2026  10:35

20. dubna 2026  10:26

20. dubna 2026  10:05

20. dubna 2026  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.