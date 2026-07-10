Popřály si štěstí. A pak pohodářky Kája a Linda zbouraly historii českého sportu

Stanislav Kučera
  8:17
Karolína Muchová a Linda Nosková ve čtvrtfinále čtyřhry. (1. srpna 2024)

Karolína Muchová a Linda Nosková ve čtvrtfinále čtyřhry. (1. srpna 2024) | foto: Reuters

Linda Nosková postupuje do finále Wimbledonu.
Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.
Linda Nosková si zahraje finále Wimbledonu!
Linda Nosková se raduje ze získaného bodu v semifinále Wimbledonu.
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Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Dopoledne se spolu na wimbledonském centrkurtu, nejikoničtějším tenisovém stadionu na světě, rozehrávaly. A o pár hodin později na posvátné trávě v londýnském All England Clubu vstoupily Karolína Muchová a Linda Nosková do české sportovní historie. Tohle je příběh jejich úspěchu.

„S Lindou trénujeme běžně skoro na každém turnaji, takže to bylo fajn,“ vrací se Muchová k rozehrávce, při níž se obě Češky vůbec poprvé seznamují s centrálním dvorcem travnatého grandslamu. „Potom jsme si popřály hodně štěstí. A vyšlo nám to oběma!“

Nejprve jde do akce starší z krajanek.

V devětadvaceti je to pro Muchovou už páté grandslamové semifinále, ale jelikož za měsíc oslaví kulatiny, kdo ví, kolik podobných šancí ještě dostane...

Kdo se stane vítězkou Wimbledonu?

A tady dovolte, pokud drama jejího utkání s Coco Gauffovou začneme rozplétat od konce, protože právě závěr je tou nejdramatičtější pasáží.

Americká hvězda může české finále zhatit. Jenže dělá hrubku, kterou z paměti jen tak nevymaže.

V závěrečném super tiebreaku třetí sady vede 9:8.

Po servisu, který Muchová jen tak tak vrací, dostává vysoký míč. Přímo na střed kurtu, kousek od sítě. Na druhé straně navíc stojí rozhozená soupeřka. Jenže místo toho, aby si vybrala jednu ze stran a zahrála klasický úder, volí zkrácení.

Američanka Coco Gauffová v semifinále Wimbledonu

A to se jí vůbec nedaří, tenisák posílá pouze do sítě.

„Return od Karolíny se vrátil na dost nepříjemné místo. Odskok míče mě trochu zaskočil a já zpanikařila,“ vysvětlí později.

„Byla jsem ráda, že to nezvládla,“ oddychne si Muchová.

Zaplněný centrkurt v tu chvíli zahučí.

Diváci hltají neskutečné drama, ve které po prvních dvou jednostranných setech už ani nedoufali. A Češka příležitostí, kterou jí Američanka nabízí, nepohrdá.

Gauffová o Muchové: Úspěch si zaslouží! A zahozený mečbol? Zpanikařila jsem

První mečbol za stavu 10:9 ještě neproměňuje, ale druhý, který si vypracovává trpělivým forhendovým tlakem, už ano.

Dvojnásobnou grandslamovou šampionku si rozběhá a bekhend po čáře je snad prvním podobným úderem za celé utkání, který houževnatá Američanka nestačí vrátit do kurtu.

Je konec, Karolína Muchová je ve finále Wimbledonu!

V euforii zvedá ruce nad hlavu, vzápětí si je přikládá k obličeji. S Gauffovou se u sítě objímají, Češka se koupe v jásotu diváků. Pár vteřin stráví na posvátné trávě v podřepu.

Když usedá na lavičku, zaplavuje ji i vyčerpání. Proto hlavu schovává do ručníku. Není divu, vždyť bojovala dvě a půl hodiny v obrovském vedru a dusnu a spoustu toho naběhala. Ještě před rozhodujícím super tiebreakem se chytala za břicho a vypadalo to, že uvadá.

Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.

Nakonec ale silou vůle vydřela výhru.

Tohle byl zápas, o kterém se bude mluvit ještě dlouho.

Ne kvůli prvnímu setu, v němž Muchová dominovala díky využití dvou brejkbolů a sama všech pět hrozeb ztráty servisu odvrátila.

Ne kvůli druhé sadě, v níž byla naopak Gauffová jasně lepší.

To vše byla jen předehra k epickému dramatu.

Ve třetím dějství Muchová nejprve nevyužívá dvě šance na příjmu na vedení 3:1, za stavu 4:4 pak sama dva brejkboly odvrací.

A vzápětí se jde do super tiebreaku.

Díky za tu chybu, Coco! Jak jsem se z toho dostala? nechápala Muchová po dramatu

Přestože se před ním Češka chytá za žebra, protože jí prý kvůli vyčerpání píchalo v boku, natahuje se za těžkým volejem a po jeho úspěšném odehrání padá na kurt.

Rybička!

Vzápětí díky esu vede už 6:3.

Gauffová srovnává, za stavu 7:7 dělá svou teprve druhou dvojchybu v utkání, což je na její poměry vynikající statistika. Tato ovšem přichází v nejméně vhodný okamžik.

Muchová ví, že jí stačí proměnit v zisk bodu následující dva servisy, a jde do finále. Jenže jako by se zalekla a kazí i ze snadných pozic. Rázem je tak skóre 9:8 pro Gauffovou a přichází mečbol.

Ale ten, jak už víte, zůstal nevyužit.

Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.

A tak slaví Muchová.

„Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo se z toho dostat,“ žasne.

Nervydrásající koncovku mezitím sleduje také Nosková. Společně s Ukrajinkou Martou Kosťukovou čekají v hráčském zázemí, až bitva skončí a na řadu přijde jejich semifinále.

„Měly jsme to puštěné na všech obrazovkách v tělocvičně, kde jsem se připravovala,“ poví 21letá Češka. „Zápasy ostatních hráček moc nesleduju, takže tohle pro mě bylo o to nervóznější. Samozřejmě jsem Káje fandila, aby to zvládla a aby už jedna Češka ve finále byla.“

No a o zhruba dvě hodiny později jsou v souboji o titul hned dvě.

„Jsem na nás obě nesmírně pyšná a myslím, že pyšné je i celé Česko,“ dojímá se Nosková.

Takové drama jako Muchová si ale „užít“ nemusí.

Marta Kosťuková odvrací úder Lindy Noskové.
Linda Nosková v semifinále Wimbledonu.

Proti žebříčkové sousedce Kosťukové, jež nastupuje ve skvělé formě, přichází jen jednou o podání, naopak soupeřce ho bere třikrát. Od začátku jste měli pocit, že nemůže prohrát.

Na vítězné údery sice celkově ztrácí 6:22, ale méně chybuje. A sokyni k omylům systematickou nátlakovou hrou nutí.

Obě sady bere díky brejkům za stavu 5:4 – v prvním případě jí Kosťuková pomáhá dvojchybou, ve druhém Ukrajinka zahrává do autu.

I to ukazuje, že Nosková má navrch v klíčových chvílích.

Podobně jako Muchová se chytá za hlavu, také ona musí nával pocitů rozdýchávat v podřepu a s obličejem schovaným do rukou.

Přece jen neslaví tolik, ale to neznamená, že není tuze šťastná.

„Asi jsem se snažila být v klidu, jak to jen jde, a nějak získat ten poslední bod,“ vysvětluje. „Vždycky se snažím soustředit se na sebe a svoji hru. Když hraju svůj nejlepší tenis, dokážu porazit kohokoliv.“

Linda Nosková postupuje do finále Wimbledonu.

V momentě, kdy takto promlouvá k publiku na centrálním dvorci, starší z krajanek právě odpovídá na dotazy na tiskové konferenci. Právě tam ji také zastihuje informace, že ve finále ji čeká derby.

„Linda je pohodářka, já taky, takže vždycky prohodíme pár slov. Myslím, že nejvíc jsme se sblížily během olympiády v Paříži, kde jsme spolu hrály čtyřhru, a od té doby se to vyvíjí. Máme moc hezký vztah,“ říká rodačka z Olomouce.

Už v sobotu se ve Wimbledonu postaví proti sobě.

Radši se štípněte, ale ne, tohle opravdu není sen.

Už teď je tedy jisté, že travnatý svátek bude mít potřetí za poslední čtyři roky tuzemskou šampionku. Nevídaný úspěch...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Dvě Češky se ve finále grandslamu potkají vůbec poprvé v historii.

Ani v československých dějinách takový zápis mezi ženami nenajdete, protože Martina Navrátilová oficiálně reprezentovala USA. Pouze v mužích se potkali Ivan Lendl a Miloslav Mečíř (US Open 1986 a Australian Open 1989).

Stačí to jako důkaz, jak mimořádný počin se právě děje?

Muchová i Nosková zabojují o premiérový grandslamový titul. Jedna se ho dočká, druhá bude smutnit.

Ale bez ohledu na výsledek je jasné, že Česko vyhraje.

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