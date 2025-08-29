Jsem úplně mrtvá, stěžovala si Muchová. Ve třetím kole vyzve olympijskou parťačku

„Jsem mrtvá, hrály jsme tři hodiny a byl to fyzicky i mentálně náročný zápas,“ líčila Muchová v rozhovoru s českými novináři v New Yorku. „Myslím, že každý by byl po takovém zápase vyčerpaný. Chci se z toho teď co nejlépe dostat, odpočinout si a být připravená na další zápas.“
V něm vyzve jinou Češku Lindu Noskovou, se kterou se utká vůbec poprvé v kariéře. „Myslím, že to bude dobrý a těžký zápas, Linda tady hraje výborně, dobře servíruje,“ všímá si Muchová, která s mladší krajankou spojila síly na loňské olympiádě, kde společně dokráčely až ke čtvrtému místu v deblu.
„Linda je super holka, je s ní sranda. Na olympiádě jsme se sblížily asi nejvíc a stále se bavíme. Máme spolu hezký vztah.“
O postup do osmifinále se české tenistky utkají v sobotu, do té doby má starší z nich čas zregenerovat po náročném utkání proti Cirsteaové. Duel se 71. hráčkou světa a čerstvou vítězkou turnaje v Clevelandu zvládla po napínavém průběhu.
Celkem si v zápase vybojovala dvacet brejkbolů, proměnila jich však pouze šest. Osm ze 13 odvrátila a přes ztrátu 1:4 v prvním setu zvládla sadu urvat v tiebreaku. Rozhodující třetí dějství vybojovala po třetím proměněném mečbolu.
„Celý zápas byl nahoru dolů, soupeřka byla rozehraná, vyhrála poslední turnaj. Jsem ráda, že jsem zápas doservírovala, protože jsem tam měla šance už na jejím podání,“ věděla Muchová. „Byla jsem trošičku nervóznější. Jsem ráda, že jsem pak chytla svůj servis.“
První nepříjemné chvíle prožívala Češka hned v úvodu zápasu, vývoj ale otočila a v tiebreaku uspěla jasně 7:0. „Jsem ráda, jak jsem to zvládla. V prvním setu bylo pro mě trochu těžší se soustředit, ale potom jsem se nahodila zpět do rytmu a bojovala o každý balon. Myslím, že jsem se postupně zvedala a bylo to lepší a lepší.“
Nejdůležitější pro ni je, že v New Yorku získává potřebnou sebedůvěru. Na Roland Garros i ve Wimbledonu se totiž poroučela hned po prvním kole, dlouho se navíc trápila kvůli bolestem levého zápěstí, které ji znemožňovaly hrát obouručný bekhend.
„Určitě je příjemné vyhrát, ale myslím, že tady nehraju tak dobře jako minulý rok. Teprve se dostávám do flow, dělám spoustu chyb a nejsem to úplně já. Ale každý takový zápas mi dodá sebevědomí.“
Nosková: I když to možná není vidět, bojuju hlavně sama se sebou
Do třetího kola závěrečného grandslamu sezony postoupila poprvé v kariéře, přesto stoprocentně spokojená není. „Ne že bych se úplně trápila, ale trochu bojuju,“ prozradila tenistka Linda Nosková. Ve druhém kole jí k výhře pomohla skreč Evy Lysové za stavu 6:4 a 3:0.
„Není to nejlepší cesta, jak vyhrát. Už od začátku bylo vidět, že Evě něco je, delších výměn moc nebylo a ona spáchala hodně nevynucených chyb,“ všímala si Nosková. „Za stavu 5:2 se nechala ošetřit, což mě trochu vyhodilo z rytmu, bylo pak těžší dokončit set. Nejdůležitější ale je, že jsem ho nakonec doservírovala. Jsem ráda, že jsem se oběma zápasy nějak prodrala.“
Lysovou v duelu trápila bolavá záda, kvůli kterým musela odstoupit už z nedávného turnaje v Clevelandu. „Bavila jsem se s ní v posilovně a říkala, že posledních pár zápasů nemohla hrát bez bolesti,“ prozradila Nosková. „To je pro tenisty samozřejmě nejhorší scénář, když nemůžou hrát zdraví.“
Ačkoliv si osmifinalistka letošního Wimbledonu postupem do třetího kola stanovila na US Open nové maximum, o svém rozpoložení mluvila před českými novináři opatrně.
„Ne že bych se vyloženě trápila, ale i když to třeba není vidět, bojuju hlavně sama se sebou,“ svěřila se. „Ze všech grandslamů jsem se letos nejlíp cítila ve Wimbledonu. Je ale důležité vyhrát zápasy, i když se člověk necítí.“
A co sobotní duel proti kamarádce Muchové?
„S Kájou jsme nikdy zápas nehrály, ani v trénincích jsme neměly moc sparingů. Je to samozřejmě všestranná hráčka, jen ji někdy bohužel drží zpět zranění. A je to super člověk.“