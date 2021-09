Muchová končí sezonu. Chce se úplně vyléčit. Neobjeví se na BJK Cupu

Postoupila do semifinále Australian Open a do čtvrtfinále Wimbledonu. Pronikla do Top 20. Porazila hvězdy Bartyovou, Ósakaovou, Plíškovou, Andreescuovou či Sakkariovou. Tenistka Karolína Muchová letos několikrát zazářila. Zároveň se jí však vracelo zranění břišního svalu. I proto už nyní ukončila sezonu.