Zažila jsem normální dětství i blbosti. Proč Muchová dřív tenis neprožívala?

Na své sportovní i školní dětství zavzpomínala jen pár dní po návratu z úspěšného US Open, kde postoupila do semifinále. Naskytla se k tomu vhodná příležitost, neboť před výpravou na další akce v Asii převzala záštitu nad turnajem Porsche Future Ace, na němž se potkala talentovaná děvčata ve věku jedenácti až dvanácti let.

„Holky jsou moc milé, už jsem od nich dostala nějaké dopisy,“ líčila Muchová s úsměvem. „Je hezké vidět, že je v něčem třeba inspiruju.“

Co si vybavíte vy ze svých začátků?

Je to strašně dávno! Když vzpomínám, jak jsem objížděla turnaje, hlavně s mamkou, tak si zpětně říkám, že si zaslouží velký respekt, že se vzdala hodně věcí. Pořád se čekalo na zápasy, přicházely stresy pro rodiče i pro mě, i když mě tenis bavil. Je to náročný sport. Jsem ráda, že jsem tam, kde jsem, protože do tohohle období bych se úplně vrátit nechtěla.