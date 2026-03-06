Vyladěná a sebevědomá. Muchová dorazila do tenisového ráje s dobrou energií

Elegantním stylem a až cirkusovými údery poutá pozornost spousty fanoušků i odborníků. Její svěží hra ovšem v úvodu roku 2026 přináší rovněž pozoruhodné výsledky, které by ráda ještě vylepšila právě na BNP Paribas Open v kalifornské poušti.
Objevuje se na něm potřetí. V březnu 2023 tu postoupila do čtvrtfinále, kde narazila na Jelenu Rybakinovou. Loni ji ve čtvrtém kole zastavila Iga Šwiateková. Tentokrát má roli nasazené třináctky a v úvodní partii se v sobotu utká s Maďarkou Annou Bondárovou.
„Přijela jsem sem s dobrou energií,“ řekla v rozhovoru pro stanici CANAL+ Sport, která v Česku a na Slovensku vysílá přenosy z WTA Tour.
Letos má Muchová skvělou bilanci 12:2, podlehla pouze Aryně Sabalenkové v Brisbane a Coco Gauffové na Australian Open.
„Nepřemýšlím nad nějakým cílem. Vítám to příjemné teplo, což je milá změna proti pražskému počasí,“ libovala si. „Už jenom hrát venku je fajn. Ráda bych se udržela fit, zvládla kvalitní tréninky, zvykla si na specifické podmínky... A pak na turnaji předvedla dobrý tenis.“
Znamenitou formu v minulosti ukázala hlavně na grandslamech. Na Roland Garros se protloukla až do finále. Na Australian Open jednou a na US Open dokonce dvakrát postoupila mezi čtyři nejlepší.
Za svůj největší úspěch nicméně považuje únorový triumf na „tisícovce“ v Dauhá.
„Určitě jo,“ přikyvuje.
V závěrečném mači v Kataru zdolala Victorii Mbokovou.
„A pak to ze mě spadlo. Po delší době jsem zase mohla držet trofej. Měla jsem fakt velkou radost, že se mi to čekání konečně povedlo prolomit a získala jsem titul. Takže jsem byla opravdu happy.“
Už na tiskovce plánovala oslavu s členy svého týmu při hostině. Podařilo se!
„S velkou chutí jsme šli na burgery. Kluci si dokonce dali každý dva. Jak byl ramadán, tak měli v Dauhá všechno otevřené asi do čtyř do rána. Restauračky byly narvané.“
Místo okamžitého přesunu na další štaci poslala Muchová do Dubaje omluvenku, aby si mohla triumf aspoň trochu užít.
„Stihla jsem zajet na Moravu za rodiči, klasicky jsem navštívila babičky. Potom jsem se vrátila do Prahy. Bylo to necelých deset dní, ale zařídila jsem si aspoň nějakou stopku v tom kalupu.“
Už několik sezon představuje Muchová vážnou hrozbu i pro ty nejzářivější hvězdy WTA Tour. Pohár ovšem donedávna ukořistila pouze na podniku v Soulu v září 2019. Následující čtyři finále jí přinesly čtyři porážky a haldu smutku. I proto ji úspěch z Dauhá hodně povzbudil.
„Myslím, že nakopne moje sebevědomí. V minulosti se mi něco takového několikrát těsně nepodařilo. Teď jsem si upevnila přesvědčení, že jsem ještě schopná vyhrát turnaj.“
„Na druhou stranu vím, že v tenise všechno letí rychle. Jak rychle člověk sebedůvěru nabyde, tak ji ještě rychleji může ztratit.“
V devětadvaceti se Muchová umí na své bytí dívat s rozumným odstupem. Trpěla kvůli zraněním. Nyní však působí neobyčejně vyladěně.
„Je to týmová práce,“ tvrdí. „Už na asijské sérii koncem minulého roku jsem pozorovala, že se má hra blíží mým představám. Cítila jsem se komfortněji na kurtu. Podstoupila jsem dobrou podzimní přípravu. A na začátku nové sezony jsme přibrali do party Svena.“
Nizozemský kouč Sven Groeneveld nasbíral do současných šedesáti let ohromné množství zkušeností. Cepoval Šarapovovou, Selešovou, Ivanovičovou, Stiche či Haase.
„Je za ním obrovská kariéra, spousta velkých jmen a úspěchů,“ líčí Muchová. „Přináší s sebou taky klid a nadhled.“
Loni před Wimbledonem najala Václava Šafránka, který ještě nedávno sám hrál na slušné úrovni.
„S Vencou proto trénujeme velmi intenzivně. Zároveň má super pohled na tenis, je hodně přemýšlivý. Sedli jsme si.“
Nejdelší dobu Muchová spolupracuje s kondičním expertem a fyzioterapeutem Jaroslavem Blažkem.
„U Járy vidím, že se pořád učí. Snaží se dívat na věci z jiného úhlu. Pomáhá mi s fyzioterapií. Tělesnou přípravu postupně vypipláváme, takže je lepší a lepší.“
Aby v kariéře dosáhla až kamsi ke stropu svých možností, oslovila Muchová též psychologa Michala Šafáře. „Jsme v kontaktu, určitě mi pomáhá,“ říká.
Tenis je ryze solitérský sport. Nicméně neskonale zručná Muchová v něm nyní zjevně dospěla do nevídané pohody.
A v následujících dnech ji bude chtít předvést také v tenisovém ráji v Indian Wells.