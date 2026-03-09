Muchová prosvištěla v Indian Wells do osmifinále, Chorvatce povolila jen tři gamy

Muchová na kurtu dominovala. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, dala jí dvě esa, z toho jedno při setbolu, a nedopustila se žádné dvojchyby. V první sadě Ružičovou vyprovodila s „kanárem“ za 27 minut.
Druhý set byl vyrovnaný do stavu 3:3. V sedmém gamu se olomoucké rodačce povedl klíčový brejk, vzápětí ho potvrdila čistou hrou a bez problémů duel dovedla do vítězného konce.
V osmifinále může Muchová stejně jako před rokem narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou, jež se utká ve třetím kole s Marií Sakkariovou. V roce 2023 došla Muchová v Indian Wells ještě o kolo dále.
Turnaj žen v Indian Wells
tvrdý povrch dotace 18 831 450 dolarů
Ženy: