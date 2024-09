Triumf nad jedničkou, nadílky a čtyři výhry. Muchová velká čtvrtfinále umí

New York (Od našeho zpravodaje) - Z 21 grandslamů, do kterých dosud v kariéře nastoupila, vytěžila šest postupů mezi elitní osmičku. Velmi solidní statistika, která potvrzuje, že Karolína Muchová je tenistkou pro velké zápasy. Zatím naposledy usilovala o poslední čtyřku ve středu na US Open. A znovu – už počtvrté – slavila. Beatriz Haddadovou Maiaovou deklasovala 6:1 a 6:4 a už ve čtvrtek v noci českého času zabojuje o finále. Připomeňte si, jak vypadala její předchozí čtvrtfinále na turnajích velké čtyřky.