Muchová a „psycho“ období. S jednou rukou nevyhrává, teď propustila trenéra

Sympatický slovenský kouč dovedl 28letou rodačku z Olomouce například do finále Roland Garros 2023 či do semifinále posledních dvou ročníků US Open.

Od prosince 2022 až do nynějška spolupracovali už podruhé a bylo poznat, že pestrý styl, který trenér razil jak v přípravě, tak v zápasech, šikovné Muchové náramně vyhovoval.

Nicméně teď se rozcházejí.

„Byla to cenná etapa, za kterou jsem vděčná. V tuto chvíli ale cítím, že je čas vydat se jiným směrem,“ zdůvodnila přední česká tenistka v úterní tiskové zprávě.

Cestu z bídného období tak bude hledat pod dohledem někoho jiného.

A je jasné, že s novým koučem bude muset vyřešit nejprve svůj zdravotní stav, který je už řadu týdnů neuspokojivý.

Po březnovém turnaji v Miami se z kurtů na dva měsíce stáhla, a když se vrátila na grandslamu v Paříži, objasnila, že ji trápí zranění levého zápěstí. S tím pravým byla loni kvůli podobnému problému v oblasti šlachy na operaci, nyní zatím zkouší konzervativní léčbu.

Karolína Muchová s nyní už bývalým trenérem Emilem Miškem (vlevo) a fyzioterapeutem a kondičním koučem Jaroslavem Blažkem:

S indispozicí odehrála tři podniky, na kterých zapsala bilanci 1:3. A vzhledem k tomu, že citlivou část ruky co nejvíce šetřila a hrála jen jednoručný bekhend, navíc pouze čopovaný, její utkání místy připomínala až bizarní improvizaci.

A hlavně: i když se snažila, nevyhrávala. Proto trochu zaráží, že se nerozhodla potíže vyřešit, a místo toho zkoušela polovičaté řešení. Na druhou stranu hovořila o tom, že ani doktorské kapacity přesně neví, jak by měla při léčbě postupovat.

Každopádně usilovně rehabilitovala a po vypadnutí v prvním kole nedávného Wimbledonu vykládala: „Od minulého týdne poprvé po třech měsících cítím zlepšení. Snad to bude dobré, protože jinak bych musela přistoupit k nějakému radikálnějšímu řešení.“

Je logické, že nechce na další operaci, zároveň ji zranění postihují tak často, že kdyby měla hrát jen tehdy, kdy je zcela fit, moc turnajů by asi neobjela.

„Už jsem si na to trochu zvykla,“ odpověděla v Londýně na dotaz ohledně opakujících se patálií. „Ale návraty nikdy lehké nejsou. Že teď můžu hrát jen jednou rukou, mě štve, je to trochu psycho. Ale řekla jsem si, že to zkusím. V posledních třech čtyřech měsících jsem toho moc neodehrála, takže nemám ani sebevědomí. Kazím potom i forhend, volej a všechno možné...“

Přesto dodává: „Doufám, že dám zápěstí před turnaji na betonu do kupy.“

Už za měsíc a půl bude obhajovat semifinále US Open, loni na podzim byla ještě ve finále „tisícovky“ v Pekingu. Zatímco tehdy porazila například Arynu Sabalenkovou či Jasmine Paoliniovou, teď se strachuje hlavně o to, aby na výsledky navázala.

Pokud se jí nadcházející měsíce nevydaří, čeká ji výrazný pád žebříčkem a pak pracná cesta zase zpátky. Jejím dosavadním maximem je osmá příčka a mnohokrát ukázala, že disponuje schopnostmi, aby se v takových výšinách pohybovala.

S novým trenérem tedy budou mít jasný cíl. Ale při snaze o splnění bude hlavní, jestli jí to povolí vlastní tělo.