Srovnání s Bartůňkovou? Podobnosti jsou, říká Muchová. Čeká ji nepřekonaná výzva

Ve čtvrtek sledovala senzační výhru krajanky ze stejného klubu Nikoly Bartůňkové, v pátek se už musela soustředit na vlastní zápas. A zvládla ho fantasticky. Tenistka Karolína Muchová si na Australian Open poradila s Polkou Magdou Linetteovou, kterou vyprovodila z kurtu jednoznačným výsledkem dvakrát 6:1. V osmifinále ji však čeká mnohem větší výzva. Coco Gauffová, které zatím nedokázala sebrat ani set.
Karolína Muchová se raduje z postupu do osmifinále Australian Open.

Karolína Muchová se raduje z postupu do osmifinále Australian Open. | foto: Reuters

Karolína Muchová se raduje z postupu do osmifinále Australian Open.
S Američankou se Muchová střetla celkem čtyřikrát, naposledy jí podlehla loni na týmovém United Cupu. „Je to výzva,“ uvědomuje si 29letá Češka před nedělním duelem. „Pokusím se na ni připravit co nejlépe a zkusím ji konečně zlomit.“

Máte nějakou speciální taktiku?
Je to zápas jako každý jiný, nic speciálního před duely s ní v hlavě nemám. Snažím se být vždy co nejlépe připravena, abych mohla podat co nejlepší výkon. Věřím, že proti ní mám šanci. Budě to těžký zápas, hraje tady výborně. Proti mně hraje vždycky velmi dobře.

Muchová smetla Linetteovou, v osmifinále Australian Open vyzve světovou trojku

Můžou vám pomoct i postřehy nového kouče Svena Groenevelda?
Možná Sven nabídne jiný pohled či taktickou radu, očekávám to od něj. Určitě se o utkání budeme bavit.

Jak hodnotíte duel proti Linetteové?
Dnes byl první den, kdy byly podmínky trochu odlišné. Bylo trochu tepleji, a míče létaly o něco rychleji. I když foukalo, vítr byl oproti minulým dnům trošku mírnější. Snažila jsem se chytit začátek, což se podařilo, a dostat ji z rytmu. Jsem spokojená s tím, že to fungovalo, soupeřka dělala spoustu chyb. Jsem ráda, že utkání šlo hladce ve dvou setech poté, co jsem hrála dva dny zpátky fakt dlouhý zápas.

Cítila jste se sebevědomě?
Ano. Snažila jsem se soustředit hlavně na důležité míče a hrát s ní během nich výměny. Možná soupeřce dělal trochu problém i vítr, dost kazila. Tam jsem chtěla hrát delší výměny a dostat od ní chybu. Nebo když mi to zkrátila, tak si jít pro vítězný míč.

Karolína Muchová ve třetím kole Australian Open.

Zdravotně jste také v pořádku?
Aktuálně se cítím dobře. Snažím se dělat stejné věci jako vždycky. Snažím se být opatrná ke svému tělu, přeci jen jsem se v minulosti potýkala se zraněními. Ale měla jsem i dobrou přípravu před sezonou.

Co plánujete na den volna? V sobotu mají být tropické teploty, zápasový program tak začíná už v 10:30.
Asi si půjdu ťuknout do haly. Jestli má být takové vedro, tak myslím, že ven ani nepůjdu. Ještě jsem se o tom s trenéry nebavila. Je dobře, že jsem dnes ušetřila síly. Zítra se tu na chvíli objevím a zmizím zpátky na hotel.

Sledovala jste ve čtvrtek, jak se dařilo vaší krajance Bartůňkové?
Na její zápas jsem koukala, zvládla ho skvěle. Na konci do toho šla hodně odvážně. Byla jsem za ni moc ráda, je super, když se daří i ostatním. Vždy je hezké, když je nás tady více, povzbuzujeme se v šatně a je to moc fajn.

Jsem přirozená, Bartůňková. Hrozil jí konec v kvalifikaci, obdivuje Federera a Alcaraze

Bartůňkovou s vámi už mnozí dokonce srovnávají.
O tom jsem zatím neslyšela. Také se často vydává pro body na síť a také hraje v oblečení od Adidasu. To jsou možná ty podobnosti. Z jejího postupu do třetího kola mám velkou radost, jsme obě ze stejného klubu (I.ČLTK Praha).

Vnímáte i další mladé Češky?
Určitě, všem jim moc fandím. Junioři o sobě dávají vědět v čím dál nižším věku. Čím dál dříve se snaží hrát dospělé turnaje.

Vy jste o sobě dala hodně vědět na US Open v roce 2018, kdy jste došla z kvalifikace také do třetího kola. A zapsala jste skalp Garbiňe Muguruzaové.
Byl to skvělý turnaj, ale už je to nějaký pátek, hůře si ho vybavuji. Vím ale, že jsem byla v euforii. Skončily jsme snad po půlnoci, sotva jsem spala. Před dalším zápasem jsem byla dost vyřízená, navíc mě v něm čekala Ashleigh Bartyová. Los byl přísný, ale bylo to hezké. Byl to určitě zápas, který mi odrazil kariéru. Třeba to tak bude mít i Niky.

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Byl jsem zraněný, klub přivedl jiné. Moses si užívá nový začátek v Hradci

Steve Moses po přestupu do Hradce Králové.

V obou zápasech ho byl plný led a ten druhý svým gólem rozhodl. Že se tak stalo střelou až v samostatných nájezdech, vlastně jenom potvrdilo, že vstup do hradeckého angažmá se útočníkovi Stevu...

23. ledna 2026  10:10

SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Američanka Mikaela Shiffrinová jede slalom ve Špindlerově Mlýně.

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde...

23. ledna 2026  9:55

