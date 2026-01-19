„Očekávala jsem těžký zápas, jsem ráda, že se mi ho podařilo dohrát ve dvou setech,“ líčila Muchová českým novinářům v Melbourne. Z hráčského boxu její vítězství sledoval také nový trenér Sven Groeneveld z Nizozemska, kterého olomoucká rodačka před odletem do Austrálie na zkoušku přizvala do svého týmu.
„Má oko na to, z jakých pozic hraju nejlépe a jak hrají soupeřky. Přijde mi, že tady zná všechny do puntíku,“ pochvaluje si spolupráci. „Spíše řešíme taktiku. Bavíme se o zápasech, má i svou aplikaci.“
Australian Open ONLINE: Tři české postupy. Svrčina nevyužil mečbol, Lehečka ztrácí 0:2
S bývalým trenérem Emilem Miškem, který jí dopomohl třeba k finále na Roland Garros 2023, se rozešla po loňském Wimbledonu, od té doby jí pomáhal vrstevník Václav Šafránek. Teď může Muchová poslouchat rady zkušeného kouče, který v minulosti vedl třeba Mariu Šarapovovou.
„Vždy se dá něco zlepšit, poupravit. Teď tolik na věcech nepracujeme, během grandslamu je to těžké. Technické věci během turnaje neřešíme.“
Aktuálně se Muchová musí soustředit především na první velký turnaj sezony. Loni v Melbourne vypadla ve druhém kole, když nestačila na Japonku Naomi Ósakaovou, letos by ráda došla dál. V pondělí začala cennou výhrou nad Cristianovou, jež si minulý týden zahrála čtvrtfinále podniku v Adelaide.
„Věděla jsem, že bude rozehraná, je to nepříjemná hráčka,“ hodnotila střetnutí Muchová. „Já ji ve druhém setu trochu pustila zpátky do hry, mohla jsem ji brejknout na 3:0, ale úplně se mi to nepodařilo. Potom mi vzala servis, čímž se to trochu zkomplikovalo.“
Druhou sadu tak musel rozhodnout až tiebreak, ve kterém Muchová ztratila vedení 3:0. „Podmínky byly chvilkami nevyzpytatelné, dost foukalo. Tak jsem se jen snažila držet balony pod kontrolou.“
Často byly na melbournském kurtu slyšet ovace českých fanoušků, kteří po povedených úderech vykřikovali hlasité: „Kája!“ „Bylo to příjemné. Přišlo mi to skoro, jako kdybych hrála na českém turnaji, protože jich tam bylo opravdu hodně,“ všimla si 29letá tenistka, jež v příštím kole vyzve Američanku Alyciu Parksovou.
„Nevyzpytatelná soupeřka, pálí do toho zprava, zleva. Hrála jsem s ní v Paříži, ale jen s jednou rukou,“ připomněla Muchová své loňské trápení s levou rukou, kvůli kterému musela hrát jen jednoručný bekhend. „Používat zase obě ruce je docela příjemné. Doufám, že jí tady budu moct vrátit porážku.“