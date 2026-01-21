Zakřičela si moc brzy, a tak o bod přišla. To se mi stalo poprvé, líčila Muchová

Večery během australského léta bývají příjemné, neboť zpravidla přinášejí vysvobození od pražícího slunka. Ale ve středu bylo v Melbourne až příliš chladno, navíc i pršelo, a tak Karolína Muchová dohrávala druhé kolo Australian Open před skoro prázdným hledištěm. „Lidi, kteří neměli bundu, mizeli. A vůbec se jim nedivím, byla fakt zima,“ podotkla česká tenistka po vydřeném vítězství.
Karolína Muchová podává ve druhém kole Australian Open.

Karolína Muchová podává ve druhém kole Australian Open. | foto: AP

Karolína Muchová se napřahuje k bekhendu ve druhém kole Australian Open.
Středeční program Australian Open přerušil déšť.
Karolína Muchová se napřahuje k forhendu ve druhém kole Australian Open.
Americká tenistka Alycia Parksová hraje forhend ve druhém kole Australian Open.
Utkání s Američankou Alycií Parksovou dovedla ke zdárnému konci až kolem čtvrt na jedenáct večer místního času. Po hodinové dešťové pauze v závěru třetí sady, po které se většina diváků do ochozů už nevrátila.

Proto jejímu vítězství 4:6, 6:4 a 6:4 tleskalo jen několik nejvěrnějších podporovatelů. „Mám tu pár známých z Prahy, kamarády i mámu a tátu, takže to bylo fajn,“ popisovala nasazená devatenáctka českým novinářům v Melbourne.

Muchovou nezastavila ani dešťová pauza. Do třetího kola postoupila po obratu

S americkou ranařkou Parksovou, které v žebříčku patří 99. příčka, se utkala v prvním kole loňského Roland Garros. Tehdy kvůli potížím s levým zápěstím neuspěla a ve středu se na pomstu pořádně nadřela.

„Myslím, že soupeřka nastoupila s tím, že nemá co ztratit. Hrála dost sebevědomě, naposledy mě porazila, takže mi to udělala hodně těžké,“ přiznala Muchová. „Ale věřila jsem, že se dostanu do své hry, což se mi nakonec povedlo. A jsem za to ráda.“

V prvním setu nevyužila vedení 4:3 s brejkem a vinou tří ztracených gamů v řadě musela kousat skóre 4:6. Ale ve druhé sadě utekla na 5:2 a následně srovnala.

Akrobatický zásah Karolíny Muchové ve druhém kole Australian Open

Rozhodující dějství začala úspěchem na returnu, pak zvládla i klíčový čtvrtý game, v němž odvrátila čtyři brejkboly a nakonec ubojovala vedení 3:1. Ustála i kuriózní moment při jedné ze shod.

Když vypálila prudký bekhend po čáře, myslela si, že Parksová už na míč nedosáhne, a tak si radostně zařvala. Jenže soupeřka se po tenisáku ještě natáhla a vrátila ho. V ten moment zasáhl rozhodčí, který Muchovou upozornil, že hlasové projevy jsou během výměny zakázané, a bod jí sebral, i když měla snadnou pozici a před sebou volný kurt.

„To se mi ještě nestalo. Bylo to asi kvůli tomu, jak jsem byla soustředěná,“ usmívala se Češka. „Myslela jsem si, že jsem ten úder zahrála dostatečně přísně, ale ona běhá rychle a je dlouhá, takže na ten balon dosáhla. O bod jsem sice přišla, ale jsem ráda, že jsem ten game získala, protože byl docela důležitý.“

Další náročnou situaci zvládla při svém vedení 4:2 a 40:40, kdy se nad Melbourne spustil déšť a tenistky musely kurt na zhruba hodinu opustit.

„S tím člověk nic neudělá,“ ví Muchová. „Rozhodčí nám říkal, že má pršet jen chvíli, takže jsem věděla, že budeme dohrávat ještě dneska. Během pauzy jsem si stihla dát teplou sprchu, potom jsem se jemně rozcvičila a znovu na to vlétla. Kurt vysušili, takže byl dobrý.“

Po návratu postup zdárně dokončila. První tři mečboly za stavu 5:3 na returnu ještě nevyužila, ale o chvíli později už mohla slavit.

Postupem do třetího kola si o jednu výhru vylepšila loňský výsledek z Melbourne, ale coby semifinalistka turnaje z roku 2021 má samozřejmě jiné cíle. Příště ji čeká Polka Magda Linetteová, s níž má bilanci 3:1.

