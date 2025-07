V Londýně tento týden podporovali hlavně Karolínu Muchovou, která je na turnaj pozvala, vyfotili se s hvězdným Španělem Carlosem Alcarazem a vychutnávali si kulisy tradičního podniku.

„Jahod se smetanou jsem snědl tolik, že jsem měl trochu obavy, jaké budou vedlejší efekty. A samozřejmě jsem musel říkat, že moje mamka pěstuje lepší, to bych se nemohl vrátit domů,“ usmíval se „Kovy“ při rozhovoru pro iDNES Premium na jedné z teras, které nabízejí výhled na All England Club.

Co vás tady nejvíc ohromilo?

Fronta na lístky, ve které fanoušci čekají už od večera, spí ve stanech a prostě se chtějí do areálu dostat. Vzpomínám si, že jsem se před lety snažil lístky na Wimbledon sehnat, ale když jsem zjistil, že vás nejdřív zařadí do slosování, pak vás musí vybrat a až potom si je můžete koupit, tak jsem to vzdal. Proto je inspirativní vidět lidi, kteří mají větší vůli než kdysi já a sedí klidně deset hodin ve frontě.