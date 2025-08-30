Tenista chtěl věnovat kšiltovku malému fanouškovi. Ukradl ji polský milionář

Video ihned začalo kolovat po sociálních sítích. Majchrzak se divákům po utkání podepisoval a vzápětí chtěl věnovat malému fanouškovi svou kšiltovku. Hoch s údivem natáhl ruku, ale než stačil dárek od polského hráče přebrat, jiný pohotový divák už ji ukládal to tašky.
Podle informací, které se později začaly na internetu objevovat, šlo o polského milionáře Szczereka, jenž vlastní firmu Drogbruk, která vyrábí dlažební kostky. V posledních hodinách se u hodnocení společnosti objevilo nespočet negativních recenzí.
Majchrzak zpočátku incident vůbec nezaregistroval, poté ale na svém Instagramu zveřejnil výzvu: „Ahoj lidi, můžete mi pomoct najít toho kluka z mého zápasu? Nevšiml jsem si, že se k němu kšiltovka nedostala. Naštěstí jsem zásoben.“
Nakonec se mu povedlo dostat se do kontaktu s rodinou chlapce a novou kšiltovku mu předat. „Jsem překvapen, jakou má internet sílu. Zvládli jsme to! Všechno je dobrý.“
Negativní hlášky na zloděje milionáře však kolují stále.