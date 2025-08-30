Tenista chtěl věnovat kšiltovku malému fanouškovi. Ukradl ji polský milionář

Autor:
  11:46
Na US Open se mu zatím daří, v sobotu ho čeká třetí kolo se Švýcarem Leandrem Riedim. Nejvíce probíraný je však moment, kdy chtěl Kamil Majchrzak po výhře nad Karenem Chačanovem věnovat svou kšiltovku malému fanouškovi. Než si ji klučina stačil od polského tenisty převzít, vyrval ji jiný divák, podle informací polský milionář Piotr Szczerek, majitel firmy Drogbruk.
Fotogalerie3

Polský tenista Kamil Majchrzak na US Open | foto: AP

Video ihned začalo kolovat po sociálních sítích. Majchrzak se divákům po utkání podepisoval a vzápětí chtěl věnovat malému fanouškovi svou kšiltovku. Hoch s údivem natáhl ruku, ale než stačil dárek od polského hráče přebrat, jiný pohotový divák už ji ukládal to tašky.

Podle informací, které se později začaly na internetu objevovat, šlo o polského milionáře Szczereka, jenž vlastní firmu Drogbruk, která vyrábí dlažební kostky. V posledních hodinách se u hodnocení společnosti objevilo nespočet negativních recenzí.

Majchrzak zpočátku incident vůbec nezaregistroval, poté ale na svém Instagramu zveřejnil výzvu: „Ahoj lidi, můžete mi pomoct najít toho kluka z mého zápasu? Nevšiml jsem si, že se k němu kšiltovka nedostala. Naštěstí jsem zásoben.“

Nakonec se mu povedlo dostat se do kontaktu s rodinou chlapce a novou kšiltovku mu předat. „Jsem překvapen, jakou má internet sílu. Zvládli jsme to! Všechno je dobrý.“

Negativní hlášky na zloděje milionáře však kolují stále.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Nosková vs. MuchováTenis - Dvouhra žen - 30. 8. 2025:Nosková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
30. 8. 17:00
  • 1.92
  • -
  • 1.94
Mannarino vs. LehečkaTenis - Osmifinále - 31. 8. 2025:Mannarino vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 3.77
  • -
  • 1.30
Macháč vs. FritzTenis - Osmifinále - 31. 8. 2025:Macháč vs. Fritz //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 3.08
  • -
  • 1.41
Rybakinová vs. VondroušováTenis - Osmifinále - 31. 8. 2025:Rybakinová vs. Vondroušová //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 1.45
  • -
  • 2.91
Krejčíková vs. TownsendováTenis - Osmifinále - 31. 8. 2025:Krejčíková vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 1.74
  • -
  • 2.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Je mi 37 let a poprvé jsem vyhrál z toalety. Veteránovi vzdala hvězda, vyzve Lehečku

Hned co napínavé utkání vyrovnal na 2:2 na sety, zamířil Adrian Mannarino do útrob stadionu. Jeho soupeř, světová šestka Ben Shelton, mezitím sklesle seděl na lavičce a přemýšlel, co dál. A když se...

30. srpna 2025  11:12

Já vás neslyším! Oživený Ayuso vsadil na sebe. Zatímco Visma dál čeká a šetří síly

Co se týče nastoupaných metrů, jednalo se v pátek o druhou nejtěžší etapu letošní Vuelty. Vzruchu ale moc nenabídla. Kdo čekal napínavou podívanou, musel zůstat zklamán. „Šetříme se na druhý a třetí...

30. srpna 2025  11:08

Perušič se Schweinerem podlehli v Hamburku mladým Švédům, šanci na čtvrtfinále mají

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nestačili na Beach Pro Tour Elite v Hamburku na Švédy Elmera Anderssona s Jacobem Höltingem Nilssonem, po prohře dvakrát 19:21 nicméně stále drží šanci na postup....

30. srpna 2025  11:02

Velká cena Nizozemska formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Po téměř měsíční pauze se vrací šampionát formule 1. Velká cena Nizozemska na okruhu Zandvoort se koná od 29. do 31. srpna 2025. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i kde můžete...

30. srpna 2025  10:44

Janošek o pozici náhradníka: Nejhorší by bylo chodit kyselý a nadávat

Fotbalistům Sigmy Olomouc často scházel i ve dvojzápasu kvalifikace o Evropskou ligu proti Malmö rychlejší první dotek a kreativita. Jestli ji někdo v týmu pracantů má v noze, je to Dominik Janošek....

30. srpna 2025  9:15

POHLED: Uličník Chorý v české nominaci. Haškův risk, ale i nutnost

Kdo ví, jak dlouho se rozhodoval. Možná pár dní, možná jen chviličku. A třeba taky vůbec. Na Ivanu Haškovi, trenérovi fotbalové reprezentace, nepoznáte, jak moc mu vrtalo hlavou, jestli tentokrát...

30. srpna 2025  9:12

Expert Levý: Neshazujme výkony Zlína. Slovácko? Prešovský beton!

Že jsou fotbalisté Zlína po šesti kolech třetí za pražskými „S“ ho překvapuje jako všechny ostatní. Stejně tak expert Stanislav Levý nečekal, že Slovácko posbírá jenom pět bodů.

30. srpna 2025

Nespěchám, mám jasné priority. McDavid naznačil plány, podepíše už před sezonou?

Nejspíš čekal úplně jiný úvodní dotaz. „To nemá s olympiádou moc společného, viďte? Ale ne, nic se neděje,“ usmál se uvolněný Connor McDavid na novináře. Na letním srazu kanadské reprezentace se...

30. srpna 2025  8:56

Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol

Radan Lenc by měl patřit k hlavním lídrům Bílých Tygrů, kteří se po několika letech útlumu chtějí znovu vyškrábat na vrchol. Ve svých 34 letech je v liberecké kabině nejstarším hráčem. „Je to poprvé...

30. srpna 2025  8:44

Kulich nebude sedět v koutě. V Buffalu prorazil, ale: Chci víc bodů a přitvrdit

Přelomová sezona v NHL? Ne že by se hokejový útočník Jiří Kulich mračil, ale ani nelítá v oblacích. Je na sebe náročný. Že se v Buffalu usídlil v základní sestavě? A dokonce na místě elitního centra?...

30. srpna 2025  7:30

Trenére, vy jste mi nerozuměl! Sengün měl blízko k unikátu, ale byl vystřídán

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Do závěrečné sirény zbývaly tři minuty, když dal šéf turecké lavičky Ergin Ataman pokyn ke střídání. „Ademe, pojď,“ vyzval pivota Bonu, aby v závěru utkání nahradil největší hvězdu výběru Alperena...

30. srpna 2025  6:54

S Bohemkou chceme urvat první vítězství, burcuje pardubický Noslin

Fotbalisté Pardubic už zase mají dvojici stoperů, o niž se opírali v minulé sezoně — což je pro ně bezpochyby výborná zpráva. Před týdnem ve slávistickém Edenu, kde Východočeši nakonec po obstojném...

30. srpna 2025  6:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.