Kamarádky, které spojují zranění. Hrát proti Maky není příjemné, líčila Muchová

Markéta Plšková
  13:50
Když viděly rozlosování turnaje v čínském Ning-po, nebyly příliš nadšené. Tenistky Markéta Vondroušová a Karolína Muchová totiž v prvním kole nastoupily proti sobě. A i díky větší zápasové praxi se z vítězství 6:4, 6:3 mohla radovat druhá zmiňovaná. I když výhru nad kamarádkou příliš slavit nechtěla.
Karolína Muchová v osmifinále turnaje v Pekingu

Karolína Muchová v osmifinále turnaje v Pekingu | foto: AP

Skvěle hrající česká tenistka Markéta Vondroušová se vrhá za míčkem v utkání...
Karolína Muchová v osmifinále turnaje v Pekingu
České tenistky Karolína Muchová (vlevo) a Markéta Vondroušová během čtyřhry v...
Markéta Vondroušová se soustředí na úder v osmifinále US Open.
5 fotografií

„Když jsem viděla los, nebyla jsem vůbec šťastná,“ prozradila Muchová v rozhovoru na kurtu. „Jsme velmi dobré kamarádky ze stejného klubu a i zde v Ning-po jsme spolu první den trénovaly. Bavily jsme se spolu a neměly jsme z toho losu radost.“

Obě kromě přátelství rovněž spojují časté zdravotní potíže.

Třeba Vondroušová letos odehrála zatím 27 zápasů, v Ning-po se navíc představila po více než měsíční pauze. Naposledy se dostala až do čtvrtfinále US Open, proti budoucí šampionce Aryně Sabalenkové však nenastoupila.

Muchová si poradila s Vondroušovou, v Ósace slaví postup Bouzková i Valentová

„Láme mi srdce, že kvůli zranění, které jsem si přivodila v předchozím zápase, nemůžu jít na kurt,“ komentovala v New Yorku problémy s kolenem, které pociťovala i při tréninku. „V rozehrávce jsem koleno znovu ucítila a po konzultaci s turnajovým doktorem jsem se rozhodla, že nebudu riskovat, že si zranění zhorším.“

Od té doby nehrála. A určitě ji netěšilo, že při návratu narazila na dobrou kamarádku Muchovou.

Ani té se časté zdravotní problémy rozhodně nevyhýbají, jistě si vzpomenete, jak na letošním Wimbledonu hrála jen čopovaný bekhend, protože na klasický si kvůli bolavé levé ruce netroufla.

České tenistky Karolína Muchová (vlevo) a Markéta Vondroušová

Hlavně kvůli zraněním šikovná 29letá tenistka ještě nikdy nedosáhla na trofej z některého z velkých turnajů. Za svou dosavadní kariéru vyhrála na WTA Tour jediný titul, a to už před šesti lety na nižším podniku v Soulu.

Jinak nic. Experti o ní mluví jako o jedné z nejtalentovanějších hráček, její tenis je jedním z nejlepších. Ovšem ta zranění...

Před nedávnem Muchová vyměnila trenéra, místo zkušeného Emila Miškeho povolala svého vrstevníka Václava Šafránka. A nová energie v týmu jí zatím svědčí.

Na závěrečném grandslamu sezony proklouzla mezi nejlepší osmičku, především už ale nevynechává turnaje. Vondroušovou porazila za hodinu a půl, dokázala proměnit čtyři brejkboly, o své podání přišla jen jednou.

Už jsme měli ponorku. Kouč Miške o konci u Muchové, jejích zraněních i nové výzvě

„Maky teď byla zraněná, měla jsem tedy určitou výhodu a jsem ráda, že jsem toho využila. Je skvělá hráčka a bojovnice. Mám radost, že jsem to zvládla a vyhrála ve dvou setech,“ líčila Muchová.

Že jsou si dvě tenistky z klubu I. ČLTK Praha blízké, svědčí i fakt, že společně tráví čas mimo kurty. Například v New Yorku slavily narozeniny Muchové, v těžkých chvílích se navzájem hodně podporují.

Také vzájemné skóre mají po úterním střetnutí vyrovnané, ze čtyř utkání každá ovládla dvě. Vondroušová uspěla před osmi lety v Praze a před sedmi ve Stuttgartu, Muchová kromě výhry v Ning-po slavila ještě předloni v Indian Wells.

Teď můžou obě doufat, že se v nejbližší době na kurtu jakožto soupeřky nepotkají.

