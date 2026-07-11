Kája baví sarkasmem, Linda je tvrdohlavá i skromná. České finalistky očima kamarádů

O Muchové hovoří přední český stylista Miroslav Romaniv, který jí už několik let pomáhá s oblékáním na focení, společenské akce, ale i turnajové ceremoniály.
Noskovou pro iDNES Premium už dříve charakterizovala Agáta Černá, jež jí fandí přímo ve Wimbledonu a každé ráno jí v rámci zatím skvěle fungujícího rituálu nosí matchu do postele.
Jaké tedy Muchová a Nosková – pro naše respondenty Kája a Linda – jsou, když zrovna neoslňují tenisovými výkony na největších kurtech světa?
Kája je nádherná, obléká se skvěle. Je pro ni důležité, jak se prezentuje. Při práci s ní jsem poznal, že sportovci mají disciplínu.