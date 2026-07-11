Kája baví sarkasmem, Linda je tvrdohlavá i skromná. České finalistky očima kamarádů

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
,
  12:00

Fotogalerie13 Premium

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

O jejich tenisovém umění se toho v posledních dnech napsalo i namluvilo spoustu. Ale jaké jsou Karolína Muchová a Linda Nosková, české finalistky letošního Wimbledonu, v soukromí? To nejlíp vědí jejich kamarádi. A tak jsme se jich zeptali.

O Muchové hovoří přední český stylista Miroslav Romaniv, který jí už několik let pomáhá s oblékáním na focení, společenské akce, ale i turnajové ceremoniály.

Noskovou pro iDNES Premium už dříve charakterizovala Agáta Černá, jež jí fandí přímo ve Wimbledonu a každé ráno jí v rámci zatím skvěle fungujícího rituálu nosí matchu do postele.

Jaké tedy Muchová a Nosková – pro naše respondenty Kája a Linda – jsou, když zrovna neoslňují tenisovými výkony na největších kurtech světa?

Kája je nádherná, obléká se skvěle. Je pro ni důležité, jak se prezentuje. Při práci s ní jsem poznal, že sportovci mají disciplínu.

Miroslav Romanivstylista tenistky Karolíny Muchové

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Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

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