Že tenis přijde o dotace? Kaderka mluvil i o vydírání. NSA: Důrazně se ohrazujeme

Robert Rampa
  14:45
Bývalý tenisový boss Ivo Kaderka minulý týden v emotivním rozhovoru pro iDNES.cz pronesl na adresu Národní sportovní agenturu (NSA) několik závažných prohlášení. Zazněla slova o vydírání, nezákonném jednání a vměšování se do činnosti tenisového svazu. „Národní sportovní agentura se velmi důrazně ohrazuje vůči tvrzení, že jakkoli poškodila český tenis,“ odpovídá nyní státní instituce.

Ivo Kaderka | foto: Profimedia.cz

Ale popořadě.

Kaderka, obviněný z podvodů s dotacemi, tvrdí, že tenisový svaz nebude moct v příštím roce čerpat dotace z veřejných peněz, pokud nový předseda Jakub Kotrba nezaplatí pokuty, které „si nechal napařit“ a nebránil se jim.

Konkrétně jde o částku přes 77 milionů korun, kterou má tenis kvůli nesprávnému nakládání se státními příspěvky vrátit. Kaderka také prohlásil, že tenis může jít do bankrotu.

Kaderka: Co to melete, pane redaktore? Vydírali mě a teď tenisu hrozí bankrot

„Představitelé NSA se zástupci ČTS (Českého tenisového svazu) komunikují, spolupráce pokračuje a ČTS je oprávněn dotace čerpat. V tuto chvíli neevidujeme žádná konkrétní rizika, že by čerpání v budoucnu mělo být ohroženo,“ oponuje ale tisková mluvčí NSA Alena Panovská na dotazy redakce.

Veřejnosprávní kontrola NSA podle ní odhalila závažná pochybení v čerpání dotací ze strany ČTS v letech 2021 až 2023. Proto NSA požaduje vrácení části dotace.

Kromě toho dodává: „Nejednalo se o žádnou pokutu. A i přes celkovou výši požadavku přesahující částku 70 milionů korun byla hodnota požadované částky k vrácení nejnižší možná, jakou pravidla umožňují.“

Valná hromada Českého tenisového svazu, na které chtěl hovořit bývalý prezident Ivo Kaderka.

Kaderka ovšem tvrdí, že žádná dotační kauza neexistuje a obvinil NSA z toho, že stojí za jeho „policejním odstraněním“.

„Já rezignoval jen proto, že se skupina lidí z NSA, pan Kotrba a jeho přátelé domluvili, jakým způsobem mě budou vydírat,“ prohlásil. „Někdo si vymyslel obvinění a na zakázku provedl, co provedl? Úředníci NSA nezákonně řekli, že nebudou financovat svaz, dokud nebudou jiné stanovy a budu tam já.“

I vůči tomu se NSA ohrazuje.

„NSA dlouhodobě Český tenisový svaz podporuje částkou převyšující 100 milionů korun, a to bez ohledu na to, jaké konkrétní osoby stojí v čele této instituce. NSA se snaží hledat v souladu s legislativou možnosti, jak českému tenisu v této komplikované situaci, způsobené konkrétními pochybeními konkrétních osob, pomoci,“ píše Panovská.

„Nechce se očistit, jen škodit.“ Jak tenisové hnutí důrazně odmítlo Kaderku

A pokračuje: „Stejně tomu bylo i v době, kdy policie tehdejšího prezidenta ČTS pana Kaderku obvinila z řady trestných činů, a NSA hledala cesty, jak i nadále zajistit finanční podporu jednoho z největších a nejúspěšnějších sportů.“

NSA proto po vypuknutí kauzy požadovala po tenisovém svazu, aby doložil, jaké kontrolní mechanismy nastavil (včetně například tzv. kontroly čtyř očí), a aby docházelo ke transparentním kolektivním rozhodovacím procesům.

„O tom, kdo konkrétně zastává pozice ve vedení sportovního svazu, v žádném případě nerozhoduje NSA, ale vždy členové daného svazu v rámci volebních valných hromad,“ píše na závěr Panovská.

Dovolte mi promluvit! V žádném případě

Kaderka se připomněl minulý pátek, když požadoval, aby mu delegáti valné hromady tenisového svazu umožnili vystoupit a promluvit. Chtěl předložit údajné pravdivé důkazy. 95 ze 116 delegátů však hlasovalo proti jeho vystoupení.

„Beru to jako jasný signál, že tenisový svaz se definitivně zbavuje stínu Kaderkovy éry,“ uvedl k výsledku hlasování předseda Kotrba.

Jakub Kotrba, předseda Českého tenisového svazu.

Ke Kaderkově žádosti o vystoupení řekl: „Ze strany bývalého prezidenta považujeme tuto iniciativu za drzost a ztrátu sebereflexe, protože současnou situaci Českého tenisového svazu zavinil on svým vedením.“

Kaderka zase hlasování považoval za nedemokratické proto, že delegáti hlasovali veřejně na jméno. „Samozřejmě se ti lidi bojí,“ tvrdil s tím, že předseda Kotrba mu měl poslat už den před valnou hromadou dopis s tím, že mu vystoupit nedovolí.

Kaderka chtěl promluvit, delegáti odmítli. Zbavili jsme se jeho stínu, říká Kotrba

Kotrbu považuje za viníka finančních problémů tenisového svazu. „Způsobil škody v řádech desítek milionů korun. On za ně ponese odpovědnost. K tomu všemu mám důkazy. I k tomu, kam posílá peníze, jak je posílá bez výběrových řízení,“ říkal.

Kotrba ale kontroval: „O dění ve svazu nyní nerozhoduje jeden člověk jako v jeho éře, ale valná hromada.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

