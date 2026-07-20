K narozeninám kytka od bráchy a svíčková. Bouzkové fandily i hokejové hvězdy

Momentálně 21. hráčka světa plní v Praze roli nasazené jedničky i obhájkyně loňského triumfu. Před rokem řádila v areálu Sparty ve Stromovce, teď hraje na Štvanici, kam se turnaj přesunul.
V pondělním prvním kole proti Španělce Jessice Bouzasové, kterou porazila dvakrát 7:5, si poprvé v ostrém zápase vyzkoušela zrekonstruovaný centrální dvorec.
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„Párkrát jsem na něm trénovala už před turnajem. Je skvělý pocit odehrát tady první zápas, a ještě ho vyhrát,“ popisovala novinářům. „Na tenhle kurt mám navíc vzpomínky z dětství, sbírala jsem tady míčky Honzovi Hernychovi, mám doma dokonce fotku. Od té doby už uběhlo hodně času a je krásné teď tady jako hráčka nastupovat k zápasu.“
Shodou okolností před začátkem domácího podniku trénovala i s Bouzasovou, aktuálně 59. hráčkou žebříčku. Díky tomu měla přípravu na první kolo jednodušší.
„Tak nějak jsem očekávala, že to bude náročný zápas, že bude hodně dlouhých výměn a že to bude od základní čáry hodně vyrovnané,“ popisovala.
Obě sady rozhodla brejkem za stavu 6:5. V první jí soupeřka při jejím sedmém setbolu pomohla dvojchybou, ve druhé Češka okamžitě zareagovala na ztrátu podání z pátého gamu a pak opět udeřila v závěru.
„Jsem ráda, že jsem koncovky zvládla. Snažila jsem se být agresivnější, když to šlo.“
A do dalšího průběhu turnaje ji může nabudit, že hned na úvod si poradila s jednou z nejvíce nepříjemných protivnic, které startovní pole letošního Prague Open nabízelo.
„Když člověk hraje hned v prvním kole s těžkou soupeřkou, možná je to i trochu jednodušší v tom, že ví, že se musí od začátku naplno soustředit. Takže jsem za to ráda.“
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Coby jedna z hlavních domácích hvězd měla na akci kategorie WTA 250 hlasitou podporu diváků. Fandili jí tatínek, přítel a elitní hokejista Aleksander Barkov či jeho nový spoluhráč z Floridy Panthers Radko Gudas.
Bouzková jim pochopitelně chtěla dopřát vítězství, a tak bojovala i s trémou. „Když člověk hraje doma, emoce jsou vždycky silnější. Ale ve srovnání s minulými roky jsem si to dnes užila mnohem víc, ani jsem nebyla tolik nervózní.“
Druhé kolo ji čeká až ve středu, proto si bude moct dopřát oslavu narozenin.
„Dám si svíčkovou a možná ještě buchtičky se šodó nebo něco podobného,“ plánovala nadšeně menu na pondělní večer. „Ale v úterý už se vrátím ke sportovní stravě, abych byla připravená dál.“
A jestli by pro ni nejlepším dárkem za celý týden byla obhajoba titulu?
„To by samozřejmě bylo krásné, ale jdeme zápas od zápasu,“ upozorňuje, že zvládla teprve první krok z pěti potřebných. „Čeká mě těžký týden, takže teď budu myslet hlavně na odpočinek a potom na další utkání.“