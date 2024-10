Na juniorském Turnaji mistrů a mistryň se představí tři čeští tenisté

Jan Kumstát, Maxim Mrva a Laura Samson se představí na Turnaji mistrů a mistryň pro tenisty do 18 let. Soutěž se uskuteční od 16. do 20. října v čínském Čcheng-tu. O jménech účastníků informovala na svém webu Mezinárodní tenisová federace ITF.