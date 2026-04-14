Jsem rád, že se zlepšuje, chválil Alcaraz Sinnera. Znovu ho může předstihnout

Markéta Plšková
  14:33
Těsně po dohrání si padnou do náručí, usmívají se a přejí si úspěch. Při závěrečném proslovu, na tiskové konferenci i v jiných rozhovorech. A je jedno, kdo zrovna odchází jako vítěz. Carlos Alcaraz a Jannik Sinner rozhodně nejsou zatvrzelí rivalové, kteří by na sebe útočili. Naopak. I když se střídají na pozici tenisové světové jedničky, každý k tomu druhému chová očividný respekt.
Carlos Alcaraz s trofejí pro poraženého finalistu turnaje v Monte Carlu. | foto: Reuters

„Máme velmi dobrý vztah. Není to tak, že bychom chodili na večeři, ale on i jeho tým jsou skvělí lidé,“ chválil Alcaraz Sinnera po finále turnaje v Monte Carlu, které Ital ovládl. „Obdivuju ho. Je důležité ukázat, že i když jsme na kurtu soupeři, mimo kurt se respektujeme.“

Až do neděle byl na tenisovém trůnu Alcaraz, díky triumfu v Monaku ho vystřídal Sinner. Ovšem pokud by Španěl ovládl probíhající podnik v Barceloně, ze kterého se Ital odhlásil, zase by mohl svého soupeře přeskočit. Zkrátka dál pokračuje jejich éra, která se zdá být ještě na dlouhou dobu neohrožena.

Střídání na tenisovém trůnu. Sinner porazil Alcaraze v Monte Carlu a bude jedničkou

Nikdo jiný aktuálně v jejich světě nevládne. Sinner se na prvním místě pyšní 13350 body, Alcaraz jich má jen o 110 méně. A třetí Alexander Zverev má blíže k poslednímu tenistovi žebříčku, kterým je s jedním bodem 2231. Bogdan Seleznev. Němec má na svém kontě momentálně „jen“ 5555 bodů.

Až taková je dominance dvou mladých ďáblů na prvních dvou příčkách. I když nyní je jejich situace maličko odlišná – zatímco Sinner konečně řádí i na antuce a posbíral už čtyři tituly na turnajích kategorie tisíc v řadě, Alcaraz lehce zaostává.

V Indian Wells vypadl v semifinále proti Danillu Medveděvovi, v Miami dokonce končil už po druhém zápase se Sebastianem Kordou. A ani v Monte Carlu nedosáhl na pohár pro šampiona.

Těší ho ale jiná věc, možná dost překvapivá. Že se zlepšuje právě jeho soupeř Sinner.

„Říkal, že antuková část sezony není kvůli jeho stylu jeho oblíbená. Mám radost, že se mu v ní teď tak daří,“ řekl Španěl na tiskové konferenci v Monaku. „Je hráč, který mě nutí zlepšovat se a přemýšlet o tom, jak můžu být lepší a na čem zapracovat, abych ho dokázal porazit.“

Sinner totiž ovládl všechny letošní tisícovky, navíc uspěl i na té poslední loňské v Paříži. Po prohře v semifinále Australian Open, kde obhajoval titul, tak opět vládne tenisovým kurtům.

„Je skvělé ho mít jako referenční bod a sledovat, čeho všeho dosahuje,“ uznává Alcaraz. „Jeho úroveň na antuce mě vůbec nepřekvapuje, rok od roku se zlepšuje. Bude pro nás čím dál víc nebezpečný, protože může opravdu vyhrát každý turnaj, kterého se zúčastní.“

Což platilo i dříve, ale teď se Sinnerovy zbraně rozšířily i na oranžové dvorce. Samozřejmě už loni ukázal, že i na antuce je silným protivníkem, když měl tři mečboly na výhru na Roland Garros, ovšem tehdy ještě neuspěl. V Monte Carlu dosáhl poprvé na tak velký úspěch na tomto povrchu.

A rád by posbíral i další. Kromě pařížského grandslamu mu chybí ještě dva prestižní – podniky kategorie tisíc v Madridu a Římě. A právě na ně se chce Ital soustředit, i proto se odhlásil z aktuálního turnaje v Barceloně.

Naopak Alcaraz ve své rodné zemi hraje. Navíc pokud by uspěl a dokráčel až k trofeji, opět se dostane do čela světového žebříčku. „Nebude se mi po něm stýskat,“ žertoval Španěl, když se dozvěděl, že si Sinner dává pauzu. Oba se tak opět setkají v Madridu.

Ani jeden ve španělském hlavním městě loni nehrál, Alcaraz léčil zranění a Sinner si odpykával stopku za dopingový nález. Hned poté však svedli finálovou bitvu v Římě, ze které vzešel lépe mladší z nich. Stejně jako na následném Roland Garros v epické bitvě o titul, která trvala pět a půl hodiny a ve prospěch Španěla rozhodl až super tiebreak v pátém setu.

„Zápasy s Jannikem jsou pro mě extra motivací,“ líčil už několikrát Alcaraz, jenž letos v Melbourne zkompletoval kariérní grandslam. „Porazil mě na každém povrchu, stejně jako já jeho. Když proti sobě hrajeme, nikdo není favoritem. Ale snad bude antuková sezona pokračovat tak, jako ta loňská.“

Zas tak velký úspěch by Sinnerovi totiž už asi nepřál.

