Jsem přirozená, Bartůňková. Mladá Češka ukazuje, že se velkých jmen nezalekne

Markéta Plšková
  17:27
Ve čtvrtek se na kurtech v rámci druhého kola dvouhry na Australian Open vystřídalo hned deset Čechů, téměř každý třetí zápas doprovodila česká vlaječka. Ale až ten poslední vzbudil největší ovace. Nikola Bartůňková v něm po fantastickém výkonu přemohla Belindu Bencicovou, kterou letos ještě nikdo neporazil.
Nikola Bartůňková hraje bekhend ve druhém kole Australian Open.

foto: AP

13 fotografií

A nadšené ohlasy se jen sypaly. „Splněný sen,“ žasla i devatenáctiletá naděje. „Byl to pro mě neuvěřitelný zápas, jsem ráda, že jsem ho vyhrála,“ okomentovala senzaci.

Ale že by na světovou desítku nastoupila zakřiknutě a se strachem, to vůbec. Od začátku vyrukovala s agresivním tenisem, jejž ještě vyšperkovala ve třetím setu, ve kterém se rychle oklepala z kanára.

„Vím, že je Belinda skvělá hráčka. Ale já jsem šla zápas vyhrát,“ povídala ve slunečném Melbourne naprosto přirozeně a sebevědomě.

Vždyť ani taková persona jako Iga Šwiateková nedokázala letos výborně hrající Švýcarku zdolat. Tak kdo by si před utkáním pomyslel, že to dokáže mnohem méně zkušená Bartůňková? Asi jen ona sama.

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

„Šla jsem do zápasu koncentrovaně a soustředila jsem se sama na sebe,“ prozradila. „Nechtěla jsem hrát proti jménu. Chtěla jsem hrát proti soupeřce jako každý jiný den.“

V tom jí pomáhaly i ochozy melbournské ANZ Areny, do které dorazil početný zástup fanoušků. A obě aktérky se jim odvděčily vskutku pohledným tenisem.

„Potom jsem to divákům chtěla nějak vrátit, protože mi hlavně ve třetím setu dodali sílu, abych se do utkání vrátila,“ líčila mladá Češka, která se ještě několik minut po konci duelu radostně podepisovala na tenisáky a trička a s nadšenými fanoušky se ochotně fotila.

„Já to mám v povaze, že když mi někdo fandí, chci mu to oplatit.“

Už po minulém mači, ve kterém proti Darje Kasatkinové rovněž musela kousat nepopulárního kanára, na sebe upoutala pozornost.

Ale nyní? Úplná mánie.

I ona sama ráda ukazuje své umění. „Ale jsem přirozená, na nic si nehraju. Jsem ta Bartůňková, kterou vidíte na kurtě.“

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Přitom nechybělo moc a v hlavní soutěži prvního grandslamu sezony byste ji ani nepotkali. Bartůňková ve druhém kole kvalifikace čelila hrozbě vypadnutí, její sokyně se ale zranila, a tak šla Češka po její skreči dál. „Takhle nechcete vyhrát. Spíš než vítězství je to poloprohra,“ mrzelo ji.

Teď už má určitě mnohem radostnější myšlenky. V sobotu ji čeká souboj s další výtečnou hráčkou – Belgičankou Elise Mertensovou. „Pokusím se znovu předvést co nejlepší výkon,“ slibuje.

Inspiraci si český talent dlouhodobě bere od Rogera Federera, stejně jako on se pokouší o agresivní styl. „Vždy se mi líbilo, jak hraje. A dokonce s ním mám i fotku,“ chlubí se.

Ne vše v její kariéře ale bylo tak pozitivní. V roce 2024 půl roku nesměla hrát, protože dvakrát odevzdala pozitivní test na doping. „Nic jsem neudělala,“ dušovala se.

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Nakonec se ukázalo, že zakázaná látka trimetazidin pronikla do jejího těla v doplňku stravy. A že mladá Češka je skutečně bez viny.

Po šesti měsících se tak mohla vrátit zpátky do zápřahu.

„Po té nešťastné věci jsem trochu dospěla, mentálně z té špatné zkušenosti těžím. Jsem ráda, že jsem na kurtu. Když se budu koncentrovat na výkony, budu se zlepšovat.“

Už teď se v live hodnocení posunula na 107. příčku světa, na začátku roku tak atakuje elitní stovku.

A nejspíš nemusí být pochyb, že se do ní zanedlouho podívá.

Výsledky

