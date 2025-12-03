Jsem gay, oznámil tenista. Chce podpořit debatu o homosexualitě ve sportu

Tenisté a tenistky si v prosinci užívají kratičkého volna po sezoně plné turnajů. A Brunold se během pauzy rozhodl sdílet se svými fanoušky velmi osobní sdělení.
„Jsem profesionální tenista, strávil jsem nespočet hodin prací na své hře, na mém těle, na nastavení mé hlavy. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsem se během toho naučil, je, že úspěch na kurtu není jen o fyzických schopnostech, ale také o objevení vaší osobnosti a o tom být sám k sobě upřímný,“ napsal v příspěvku na Instagramu.
„Hodně jsem přemýšlel, jak o tom promluvit. A přestože to není jednoduché, tak skrývat se a předstírat, že jsem někdo jiný, pro mě nikdy nepřipadalo v úvahu. Proto cítím, že je na čase, abych s vámi sdílel, že jsem gay. Být gay neznamená, že prostě jen milujete stejné pohlaví – znamená to také, že se musíte srovnat s věcmi, které většina lidí řešit nemusí. Se strachem z toho, že nebudete přijmutí. S tlakem na to zůstat potichu. S pocity jinakosti.“
Brunold za letošek nastoupil do třiadvaceti turnajů ze série ATP Challenger, zapsal si také po jedné účasti na podnicích ATP 250 a ATP 500.
Svůj veřejný coming out zdůvodnil rovněž snahou o otevření tohoto tématu v tenisu. „Sdílím to s vámi, abych udělal krok sám pro sebe, ale také proto, že mám pocit, že se o tom ve sportu dostatečně nemluví. V ideálním světě bychom žádný coming out ani nepotřebovali.“
Na okruhu ATP se před Brunoldem přihlásil k homosexualitě pouze brazilský hráč Joao Lucas Reis da Silva.
Mezi ženami je situace o něco otevřenější. V roce 2022 svou homosexualitu veřejně oznámila ruská a dnes australská tenistka Darja Kasatkinová. Belgičanky Greet Minnenová a Alison Van Aytvancková byly partnerky a v roce 2021 si společně zahrály čtyřhru ve Wimbledonu.
Otevřeně o své orientaci mluví také Švýcarky Demi Schuursová a Conny Perrinová, Argentinky Nadia Podoroská a Guillermina Nayaová, Britka Tara Moorová a Američanka Amina Bektasová.