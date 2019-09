Nebojácný hrdina Forejtek: Užívám si to. Ale pomůže mi jen dřina

Dalších 5 fotografií v galerii Český daviscupový tým se raduje z postupu přes Bosnu a Hercegovinu. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Zenica (Od našeho zpravodaje) - Ještě před pár týdny si při tréninku na tvrdém povrchu stěžoval: „Vůbec nevím, jak hrát. Chci zpátky na antuku!“ Kéž by věděl, co všechno přijde. Teprve 18letý tenista Jonáš Forejtek se stal českým tenisovým hrdinou posledních dní: získal juniorský titul na US Open, poté zářil při premiéře v českém týmu v Davis Cupu.