Kvitové mi bylo líto, říká McEnroe. Líčí, jak večeřel se soupeřem, kterého chtěl zabít

Zmíněnou vřavu zažil McEnroe ve druhém kole grandslamu v New Yorku v roce 1979. Potkal se s jiným bouřlivákem – Rumunem Iliem Nastasem – a společně se postarali o málo vídaný zmatek.
„Rozhodčí Nastaseho žádal, ať nezdržuje, jinak ho vyloučí, a nakonec ho opravdu diskvalifikoval. Pak dorazil vrchní sudí, ze kterého táhl alkohol, a já mu říkám: Musíme hrát, jinak se to tady zvrhne. Fandové totiž začali bouřit, chtěli vidět zápas, za který si zaplatili,“ vzpomínal sedminásobný grandslamový šampion na online tiskové konferenci s vybranými evropskými médii včetně redakce iDNES.cz.
Nevím přesně, jak byla odhodlaná k návratu, jestli ho brala jako krátkodobý, nebo chtěla hrát déle… Každopádně když vidíte, jak grandslamová šampionka prohraje v prvním kole 1:6, 0:6, je vám jí trochu líto.