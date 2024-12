V sedmnácti opustil školu, teď Fonseca vyhrál dvanáct milionů: To nezní zle!

15:27

Když mu byly čtyři roky, v matčině náruči se vyfotil s Rafaelem Nadalem. Narazili na sebe před finále fotbalového mistrovství světa 2010 v Jižní Africe. Nyní, o 14 let později, se Brazilec Joao Fonseca s legendárním Španělem potkal znovu. V saúdskoarabské Džiddě před jeho zraky získal titul na prestižním Turnaji mistrů pro tenisty do 20 let a bezprostředně po finále si s ním běžel plácnout.