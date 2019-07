Veselého londýnská idyla. Domácí kuchyně, spavá dcerka a pět vítězství

Po měsících pracovního soužení se dlouhán z Příbrami vrátil do pohody na londýnských travnatých kurtech. Pět výher za sebou posbíral naposledy předloni na prostějovském challengeru, kde dokráčel až k titulu.

Stejnou sérii natáhl nyní v Roehamptonu a Wimbledonu, kde se v pátek střetne s Francouzem Benoitem Pairem v bitvě o místenku do grandslamového osmifinále.

ZPRAVODAJSTVÍ ze třetího dne Wimbledonu

Od sportovního stresu odpočívá ve společnosti svých nejmilejších dívek, které jej doprovázejí. „Cestování ve třech je náročné, ale rád je vezmu, kam to bude možné,“ řekl poté, co ve středu zdolal Uruguayce Pabla Cuevase.

Jak se vám po senzačním triumfu nad Sašou Zverevem povedlo udržet koncentraci?

Na devadesát procent gratulací jsem ještě neodepsal. Omlouvám se, ale pamatuju si, jak jsem porazil Djokoviče a snažil se všem vyjít vstříc, všem poděkovat. Přitom není nic důležitějšího, než se po vítězství připravovat na další zápas. A tak jsem se den po výhře nad Zverevem na tenise moc nezdržoval. Hned po tréninku jsem zmizel zpátky na barák.

Jak v Londýně zvládáte rodinný život?

Holky jsou samostatné, nevážou se na mě. Do domku dojdou z areálu pěšky, manželka se postará o koupání a uspávání. Když mi to vyjde, rád s nimi strávím volný čas, odreaguju se od tenisového napětí.

Pomáháte své paní s péčí o Sofii?

Dneska bych mohl stihnout koupání. Jinak si užívám, že se malá začíná usmívat, už hodně vnímá. Není nic krásnějšího, když vaše dítě začíná dělat první pokroky a vy jste u toho.

Na utkání se Zverevem se dívaly v hráčském salónku u televize, protože tak malé dítě nesmí do hlediště velkého stadionu. Mač s Cuevasem sledovaly přímo u menšího kurtu číslo 16?

První set ano. Pak se tam nahrnulo tolik lidí, že to malá nevydržela. Tak se zase přesunuly do lounge.

Hledal jste je očima mezi výměnami?

Dívám se maximálně na trenéra. V daný okamžik se musím soustředit na tenis, na svou práci - co případně změnit nebo čeho se držet.

Podle čeho se rozhodujete, zda vezmete rodinu s sebou?

Turnaje v Evropě a přímé lety jsou docela v pohodě. Sofie je zatím vždycky prospala. Přestupy jsou vzhledem k jejímu režimu problematičtější. Taky zavazadel máme spoustu - kočárek, moje bágly, manželčina taška, věci pro malou. Ale chci je mít všude, kde to bude možné.

Jaká je dcerka? Spavá, spokojená?

Chodí spát kolem půl sedmé nebo sedmé a vydrží až do šesti, do sedmi ráno. Samozřejmě s nějakou přestávkou na pití, ale jinak nedělá hluk... Nebo spím já tak tvrdě. (smích)

Chodíte tady v Londýně do restaurací, nebo si vaříte?

Velká část stravy je domácí kuchyně, manželka stíhá vařit. Mám dokonalý servis.

Nosíte při zápasech snubní prstýnek?

Ano, na tkaničce pravé boty. Okoukal jsem to od Kevina Andersona nebo Andyho Murrayho.

Nebojíte se, že ho ztratíte?

No, musím si dávat pozor! Třeba náramky jsem vždycky poztrácel.