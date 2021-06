Veselého záchytný bod Wimbledon: Vždy jsem tu dokázal najít své zbraně

Zatímco z Paříže se pakoval hned po prvním kole a bědoval, že mu vinou prodělaného covidu schází zápasová praxe a sebevědomí, v Londýně se Veselý uvedl kvalitním představením.

„Byl jsem solidní, od prvního míče jsem se cítil dobře. Soupeř neměl ani jeden brejkbol, což je pozitivní,“ vyzdvihl levoruký Čech. Po dominantním úvodu se s německým sokem přetahoval urputněji, nejvíce starostí s ním měl v koncovkách druhého a třetího setu.

ZPRAVODAJSTVÍ Kvitová se na Wimbledonu loučí hned v prvním kole, Veselý postupuje

„Rozhodovaly maličkosti, ale lépe jsem zvládl nervy a on mně vždy pomohl nějakou lehkou chybou,“ zhodnotil Veselý. „Jsem rád, že jsem to zvládl ve třech setech, sebevědomí nemám tolik a jsem rád, že se to nekomplikovalo a ušetřil jsem síly, což je potřeba.“

Veselý zužitkoval příznivý los, 99. hráč světa Hanfmann totiž zelenému povrchu příliš neholduje - ve Wimbledonu ještě nevyhrál zápas.

Naopak český tenista v All England Clubu přešel přes první kolo i při sedmém startu, atmosféra slavného tenisového podniku jej nabíjí.

„Vždy jsem tady dokázal najít své zbraně a přednosti, které na zdejší trávě píšou nejvíc ze všech povrchů. Mám odsud výborné vzpomínky, sehrál jsem tu hodně skvělých zápasů,“ připomněl osmifinalista turnaje z let 2016 a 2018 výhry nad Němcem Zverevem či Rakušanem Thiemem.

„Mám to tady velice rád a těší mě, že i v téhle době, kdy se mi nedařilo, jsem dokázal najít cestu a vyhrát důležité první kolo.“



Ve druhém jej čeká konfrontace s Maďarem Fucsovicem, jenž ve čtyřech setech zaskočil 19. nasazeného Itala Sinnera.

„Známe se z juniorů, je o rok starší, ve Wimbledonu vyhrál juniorku, trávu má rád odjakživa,“ vypočítává česká mužská jednička. „Ale je pro mě lepší než střelec Sinner, osobně mám radši hráče, kteří dají i čop, podrží míč ve hře a mám proti nim prostor, abych mohl něco vytvořit.“

Tenisová skvadra pro OH v Tokiu

Případným úspěchem by přidal další náplast na dosud neuspokojivý průběh sezony, kvůli němuž odřekl účast na olympijských hrách v Tokiu.

„Bylo to velice těžké rozhodnutí,“ nezastírá. „Už loni bylo zřejmé, že se na olympiádu dostanu, ale bohužel jsem promeškal dost času s covidem a ztrátou formy.“

„A jelikož jsem letos neuhrál žádné dobré výsledky a bodů mám málo, tak tohle rozhodnutí muselo padnout. Za olympiádu nejsou žádné body a zabere dva tři týdny navíc,“ připomíná Veselý.

O to víc bude chtít vytěžit ze svého záchytného bodu opětovné nastavení na správný kurz.