Veselý o tenisové izolaci: Čekal jsem to horší. Ale i bublina má své díry

Vzhledem k šestiletému věkovému rozdílu, zkušenostem a ostatně i postavení na žebříčku ATP tomu mělo být spíš naopak. „Mladý byl velice běhavý, spoustu toho vrátil. Já nevyužil brejkboly a v důležitých momentech jsem udělal zbytečně moc chyb. Zbytečně jsem plašil,“ litoval Veselý. „Bohužel, po dlouhé pauze je to pro mě náročné a nehraju tenis, který bych si přál hrát.“

Zrovna jeho koronavirová situace zasáhla v profesním životě obzvlášť citlivě. Před ní vyhrál po pětileté pauze titul v indickém Puné, v Davis Cupu zařídil Česku postup v derby se Slováky. A věřil si – což je u něj zásadní.

Ale od restartu to není ono.

„Každý zápas je teď dobrý, je potřeba zůstat v turnajovém rytmu. Jsem člověk, který má své fáze. Musím zůstat trpělivý a doufám, že to zlomím,“ řekl českým novinářům po vyřazení z US Open.

Veselý třeba na první akci v Česku podlehl tehdy 402. hráči světa Vrbenskému, před grandslamem naskočil jen do pražského challengeru a poroučel se rovněž po prvním zápase. Nové podmínky – onen těžko uchopitelný nový normál – mu nesedí.

„Psychika je můj věčný nepřítel, který mě zlobí celou kariéru. Zápasy v Česku nás udržovaly v rytmu, ale nebylo to po psychické stránce tak náročné jako ostré duely,“ srovnává. „Pořád to byly jenom exhibice. V zápasech mentální stránka funguje úplně jinak, všechny stavy prožíváte mnohem intenzivněji. To mi zatím dělá největší problém, jsem svázaný.“

Přesto nelituje, že se za Atlantik vydal. Každý duel se hodí, byť i s porážkou na konci. A taky si je potřeba zvykat.

„V bublině nejsou diváci, chybí odezva,“ hodnotí proměnu jindy tak bouřlivého grandslamu v území duchů. „Trénujeme pokaždé jen ve dvou, okamžitě musím do šatny, do sprchy a rovnou pryč. Očekával jsem to ale daleko horší a jsem překvapený, jak dobře to nakonec probíhá. Zvládají to na výbornou, i když něco by šlo dělat jinak.“

Také jeho totiž překvapilo, jak mohl – nyní již z US Open vyřazený – Benoit Paire mít pozitivní test na covid-19.

„Musel přijít s někým do kontaktu, kdo to na něj přenesl. Bublina by měla zajistit, že toto bude ošetřené. Ale nikdo neví, jak se to stalo. Jsou i verze, že existují lidi, kteří nikam necestují a stejně vir dostanou. Je to zvláštní a nešťastné hlavně pro něj,“ dumá Veselý. „Strávil tady takovou dobu, dva dny před turnajem ho vytáhli a teď tady musí dalších deset dní zůstat a přetrpět karanténu.“

Co z toho vyplývá výhledově?

„I bublina má své díry, není stoprocentní,“ říká český tenista. „Ke styku s lidmi vždycky alespoň trochu dochází. Pokud je to ale nezbytné, tak to musíme postupovat dál. Těžko říct, jestli je tohle reálné v Evropě. Tam se mění podmínky každý týden, to bude oříšek. Jsme rádi, že se odehrává grandslam v Americe, a budeme doufat, že se odehraje i zbytek.“

On by se měl kvapem přesunout do Prostějova na tamní antuku. Oživit si pocity radosti na akci, kde už třikrát triumfoval: „Věřím, že Prostějov bude ten turnaj, který to zlomí a dostane mě na vítěznou vlnu.“

Věřit je v současné nejistotě ostatně občas jediná možná strategie.

„Situace se mění ze dne na den. Možná dost kluků nebude moci v Prostějově ani hrát kvůli karanténě a budou muset řešit výjimky. ATP se s tím pere, státní nařízení jsou někde moc přísná,“ řekl Veselý. „Výhoda je, že nikomu nepadají body. Zároveň nevíme, jestli odehrajeme do konce roku deset turnajů, nebo třeba jen čtyři.“