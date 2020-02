Moje situace se během týdne úplně změnila, raduje se Veselý po triumfu

„Po zdravotních problémech v posledních dvou letech je to skvělý pocit,“ vyznal se šestadvacetiletý daviscupový reprezentant. „Lepší začátek roku jsem si nemohl přát,“ pochvaloval si někdejší 35. hráč světa, který maxima dosáhl v dubnu 2015.



Napadlo vás, že čekání na výrazný úspěch ukončíte hned na začátku sezony?

Před začátkem jsem měl dva cíle: vrátit se do světové stovky a vyhrát titul. Není ani polovina února a mám vlastně splněno. Čekal jsem na to tak dlouho. Tvrdě, velice tvrdě jsem dřel, abych zase získal trofej. Po trápení v poslední době ohledně své formy, kdy jsem porážky špatně snášel, je to příjemná změna, ale tím to snad neskončí. Pokusím se probít do padesátky.

V Indii jste byl hned dvakrát na hranici vyřazení. Uvědomoval jste si, že při vás stojí i štěstí?

A pořádné. Ve čtvrtfinále jsem odvracel dva mečboly. V semifinále dokonce čtyři. Dva zápasy po sobě, to je něco. Bylo to hodně náročné. Vyplatilo se, že jsem nepřestal bojovat a rval se až do konce. Něco podobného se stane možná jednou za kariéru a jsem rád, že mě to potkalo. Ukázalo mi to, jak je důležité zůstat v klíčových momentech klidný, snažit se držet svých zbraní a věřit, že mám na to, abych to dokázal.

Pomohla vám k úspěchu úprava programu na začátku roku, kdy jste vynechal kvalifikaci na Australian Open?

S Jaroslavem Navrátilem jsme se rozhodli, že Austrálii vynecháme a pokusím se vyhrát nějaký challenger v Thajsku. To se sice nepodařilo, získal jsem ale herní rytmus a to se v Puné projevilo. Místo challengeru se podařilo vyhrát turnaj ATP, to není špatné.

Budete vzhledem k vašemu vzestupu na žebříčku další program opět měnit?

Rozhodně to s týmem probereme. Moje situace se během týdne úplně změnila. Vítězství mi zajistilo účast v hlavní soutěži v Miami. Dostanu se přímo na téměř všechny antukové turnaje. To je velice pozitivní zpráva, ale je třeba makat dál.

Od konce minulého roku spolupracujete opět s Jaroslavem Navrátilem a také Dušanem Lojdou. Cítíte, že vám to vyhovuje?

Byl to pro mě takový návrat ke kořenům. V závěru loňského roku jsme se rozhodli, že to zkusíme a uvidíme, jak vše bude fungovat. Je to trošku atypické, protože pan Navrátil se mnou na turnaje nejezdí. Ale jak je vidět, jde to. Hodně důležitá byla příprava. Soustředili jsme se na podání a trpělivost při výměnách, abych se vrátil ke své hře, kterou jsem vždycky hrál. Abych nespěchal ve výměnách a znovu se vrátil fyzicky a herně na úroveň, na které jsem byl před těmi problémy. Celý realizační tým mi hodně pomohl, na vítězství mají velkou zásluhu. Opravdu hodně tvrdě jsme trénovali.

Blíží se březnová daviscupová kvalifikace na Slovensku. Máte ji ve svém kalendáři?

Chci se porvat s kluky o to, abychom se podívali do finále v Madridu. Kvalifikační duel bude hodně emotivní, protože půjde o první historické utkání mezi Českem a Slovenskem. Určitě to bude vyhecované.