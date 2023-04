Veselý se vrátil vítězně. Bylo to se vším všudy, pochvaluje si

„Je to velká úleva. Ta dlouhá pauza byla hodně znát,“ řekl devětadvacetiletý Veselý, který s Italem bojoval ve dvou dnech, jelikož v úterý duel za stavu 6:3 a 5:5 rozhodčí přerušil pro tmu.

Český reprezentant utkání rozdělil do dvou fází. „Jako bych odehrál dva zápasy,“ podotkl. „První do stavu 6:3 a 5:1. To jsem se až překvapivě skvěle vrátil na okruh. Pak přišel druhý extrém, kdy na mě ve snaze utkání dohrát dolehla ta pauza. Člověk si uvědomil, čím vším musel za těch osm měsíců projít a o to těžší to pro mě bylo.“

Připomněl, že dvakrát nedokázal druhý set dopodávat do vítězného konce. Nevyužil tři mečboly. Čtvrtý ve středečním tiebreaku.

„Utkání se lámalo v úvodu třetí sady, kdy byly tři gamy přes shodu. Nakonec jsem získal brejk, čímž jsem se uvolnil a dokázal už lépe pracovat s koncovkou. Závěr jsem zahrál lépe a aktivněji než v úterý.“

Co pro něj při návratu od loňského US Open, po němž kvůli vleklým problémům se stehnem nehrál, bylo nejtěžší?

„Musel jsem obrousit hrany nervozity, protože hlava minulých osm měsíců nebyla pod žádným tlakem. Trénink je něco jiného. Jsem nesmírně rád, že skoro dva sety jsem hrál skvělý tenis a i s tím třetím, dnešním, mohu být spokojený. Dopadlo to nad očekávání.“

Navíc, když si v Ostravě při tréninku natáhl tříslo...

„To byl velký problém, minulý týden ve čtvrtek jsem nevěděl, jestli budu hrát. Včera mě možná trochu zachránila tma, protože ve druhém setu za stavu 5:3 mě tříslo znovu začalo táhnout,“ přiznal Veselý.

Domnívá se však, že jeho potíže byly spojené s nervozitou. „Tříslo jsme si nenatáhl při nějakém špatném pohybu, ale při servisu, takže si myslím, že to bylo spíše spojené s takovou tou před turnajovou nervozitkou.“

Přesto byl na vyšetření, leč to nic závažného neodhalilo.

„Naštěstí nemám nic natržené. S fyziem jsme čtyři dny dělali vše pro to, abych nastoupil. Trénoval jsem ale minimálně – dvacet minut denně. I to hrálo svou roli. Musel jsme improvizovat, ale je krásné, že ten můj návrat je se vším všudy.“

Leč jeho zdravotním problémům neprospívá ani chladné počasí, které turnaj provází.

Jiří Veselý se v utkání na turnaji v Ostravě natahuje po míči.

„Musel jsem tříslo dobře zahřát, zatejpoval jsem ho. Ale nejde jen o to. Ty podmínky nejsou dobré ani pro můj servis,“ upozornil Jiří Veselý. „Míček tolik neletí a člověk se při výměnách daleko více nadře. Ale fyzicky jsem i ty dlouhé výměny zvládl.“

Na kondici pracuje s Davidem Vydrou. „Je velice zkušený, dělá vše pro to, abych byl zdravý a měl natrénováno. Fyzicky se cítím skvěle.“

Během herní přestávky Jiří Veselý vyměnil klub, když se přesunul z Prostějova do Sparty Praha a také trenéra. Místo Jaroslava Navrátila ho nyní vede Emanuel Řehola.

Je znát nějaký posun?

„Snažím se být aktivnější,“ odpověděl Veselý, jehož ve druhém kole ostravského turnaje čeká druhý nasazený, Rus Ivan Gachov. „Pavouka jsem ani neviděl a před svým návratem jsem si řekl, že je ani nebudu sledovat. Jestli budu hrát s dvojkou, trojkou, nebo jedničkou je jedno. U mě teď záleží na tom, abych se zlepšoval a hrál dobře. Když předvedu dobrý tenis, mohu tady porazit kohokoliv.“

Po zhruba osmi měsících se Jiří Veselý vrátil na okruh ATP, startuje na challengeru v Ostravě.

Turnaj v Ostravě si pochvaluje, ostatně dosud je jeho posledním českým vítězem, když uspěl v roce 2013. „Tehdy to byl po Mersinu druhý challenger, který jsem během měsíce vyhrál. Byl to pro mě takový odrazový můstek do nejvyššího tenisu.“

Letos na něm startuje na divokou kartu a znovu se touží odrazit nahoru. „Vážím si toho, že jsem dostal šanci tady hrát a doufám, že svoje starty na nynějších českých turnajích využiju k tomu, abych se co nejdříve vrátil.“

Jaký má cíl?

„Vše směřuji k French Open a pak hlavně na trávu.“