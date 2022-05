Chci využít každou příležitost. Veselý o snech i zranění před Paříží

Antukový svátek v Paříži začne 22. května, pro Veselého půjde o první turnaj od 30. dubna, kdy prohrál v prvním kole kvalifikace v Madridu. Ve španělské metropoli chtěl zkusit překonat zranění, které si přivodil na začátku dubna v Marbelle.

„Ale zjistil jsem, že hrát na takové úrovni nešlo,“ přiznal na úterní tiskové konferenci k blížícímu se challengeru v Prostějově. „Musel jsem to zastavit a říct si, že se zase vrátím, až bude noha zdravá. Věřím, že až ji ve čtvrtek poprvé zatížím, tak bude držet.“

Co přesně se vám s nohou stalo?

Začala mě bolet ve čtvrtfinále v Marbelle (2. dubna). Turnaj jsem odehrál a říkal jsem si, že jsem jen unavený. Ale bolesti nepřestávaly a táhlo se to dál. Následně se zjistilo, že mám naprasklý sval a asi i naprasklý úpon. Tahle zranění potřebují nějaký čas, který jsem jim teď taky věnoval, ale bohužel by byl potřeba ještě delší.

Jiří Veselý servíruje ve finále turnaje v Dubaji.

Dokážete tedy zhodnotit dosavadní antukovou sezonu?

Asi jen těžko, odehrál jsem jen jeden turnaj, na kterém jsem byl připravený, zbytek jsem promarodil. Antuka byla v mládí mým silným povrchem a letos jsem věřil, obzvlášť po Dubaji, že bych se na ni taky dokázal připravit. Ale bohužel jsem ji musel v podstatě vynechat.

Máte nějaká očekávání pro Roland Garros?

Upřímně žádná. Po šesti týdnech nicnedělání - jestli jsem za tu dobu byl aktivní deset dní, tak je to moc - síla někde chybět musí. Na druhou stranu zkušenosti z dlouhých zápasů mám, takže věřím, že dokážu zmobilizovat síly na jedno dlouhé utkání. Ale otázkou je, co to potom s tělem udělá dál, jaká bude regenerace. Udělám všechno pro to, abych byl ready a vydržel co nejvíc zápasů.

I s ohledem na zápasovou praxi jste přihlášen na domácí challenger v Prostějově, který se kryje s druhým týdnem Roland Garros?

Bude záležet na výsledcích v Paříži, ale pokud na turnaji budu, udělám všechno pro to, abych došel co nejdál.

V Prostějově bude kompletní česká a slovenská špička, je pro vás toto soupeření prestižní?

Ani moc ne, člověk se má soustředit na sebe. Ale mezi Čechy je to jiné, tam chcete být první i mezi mladými. S Jirkou Lehečkou jsme od sebe osm let, ale samozřejmě se pořád snažím být tím, kdo má navrch.

Jak vnímáte aktuální slibnou generaci českých mužů?

Je dobře, že teď jsme ve stovce s Jirkou Lehečkou dva. Bylo by fajn, kdyby nás tam bylo víc, aby na okruhu byla větší sranda. Ale všichni víme, jak je to těžké. Po generaci Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka přišel útlum, na jejich úspěchy se blbě navazovalo. Ale teď to vypadá, že zase přichází období, kdy nás bude ve špičce víc.

Vy jste se o příslušnost do ní přihlásil v únoru postupem do finále v Dubaji, jak se na tento výsledek s odstupem času díváte?

Už tehdy jsem si říkal, že chci hlavně zůstat zdravý. Přeci jenom šancí na opravdový průlom už tolik nebude, blíží se mi třicítka. Zatím jsem to měl v kariéře tak, že jsem skoro každý rok trefil nějaký výsledek, ale pak jsem dlouho čekal na další. Teď po Dubaji bohužel přišlo zranění, ale věřím, že dokážu zachovat klidnou hlavu, což je u mě důležité. Věřím, že uhraju ještě několik výsledků, dostanu se výš v žebříčku a splním si své cíle a sny.

Jaké?

První světová padesátka svítí relativně na dosah, takže to je první cíl (Veselý na ni ze 73. místa ztrácí 160 bodů). A pak uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet. Nerad bych říkal časový horizont, kdy bych chtěl kde být, protože tyhle věci mě vždycky stresovaly a stahovaly dolů. Chtěl bych teď využít každé příležitosti, protože kariéra se krátí a člověk nikdy neví, jak dlouho ještě bude v kondici a jeho level bude ještě stoupat a kdy se to zlomí, že už se bude jen držet a pomalu odpadávat.

Takže spíš než na antuku už upínáte pozornost k trávě?

Budu se maximálně soustředit, aby mi vyšla. V minulosti se mi na ní dařilo. Můžu na ní být agresivnější a hrát třeba jako v Dubaji, kde se mi dařilo. Pokud se mi podaří být fyzicky připravený, abych zápasy vydržel, a budu hrát svou hru, tak věřím, že výsledky během roku ještě přijdou.