Veselý měl nehodu, nastoupí na turnaji v Liberci? Rozhodne se v úterý

Start nasazené jedničky Jiřího Veselého byl však ještě v pondělí nejistý. Aktuálně nejlepší český hráč měl totiž v neděli dopoledne na dálnici D4 nehodu, když s vozem BMW ve více než stokilometrové rychlosti vylétl z vozovky a narazil do stromu. V autě měl manželku a dvě malé děti, naštěstí se nikomu nic vážného nestalo a všichni putovali do nemocnice jen z preventivních důvodů.

„Jirka je sice tady v Liberci, právě trénuje, ale jestli nastoupí do soutěže, to se uvidí podle toho, jak se bude cítit fyzicky a psychicky,“ říkal včera odpoledne Tomáš Trsek, manažer pořádajícího LTK Liberec.

Veselý nicméně svůj start do pondělních večerních hodin oficiálně nezrušil a v programu prvního kola se dnes objeví i další Češi – Macháč, Lehečka, ve vzájemné bitvě Forejtek se Svrčinou a také Siniakov.

Ten se z českých tenistů jako jediný probil do hlavní soutěže z kvalifikace, když v boji o postup porazil Španěla Vegu Hernandeze 6:3 a 7:5. Ve velkém dramatu proměnil sedm brejkbolů a o podání přišel pětkrát. „Bylo to náročné hlavně psychicky, protože jsem měl poprvé šanci postoupit na turnaji ATP do hlavní soutěže. Nervozita byla velká, proto jsem rád, že jsem to dotáhl vítězně do konce,“ pochvaloval si 18letý Daniel Siniakov.

Úterní program Svijany Open začne v areálu U Jezírka v 10.30.