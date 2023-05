Ze sta na nulu a zpátky na sto. Veselý se pere s návratem: Musím makat

Jak vnímáte návrat na kurty z hlediska zažívání emocí z ostrého boje?

Některé věci snáším hůř, jiné s větší radostí. Jsou momenty, kdy si člověk říká, proč má nervy zapotřebí. Ale vypjaté momenty jsou součástí sportu, a když se povedou, když hledáte recept a cestičku, pocity jsou o to krásnější. Samozřejmě jsem teď v horší pozici, moc jsem toho nenahrál a hlava mi lítá nahoru a dolů. Je to ze sta na nulu a zpátky na sto.

V prvním kole challengeru na Spartě jste prohrál se Španělem Llamasem Ruizem 4:6 a 5:7, jak duel hodnotíte?

Smíšené. Začátek byl dobrý, brejkl jsem ho, vedl jsem, cítil jsem, že by to mohlo relativně jít. Pak jsem ho vlastními chybami vrátil do zápasu, což je ale součást návratu. Zpátky do rozjetého vlaku nenaskočíte tak, že všechny šance využijete, jsou i slabší chvíle.

Co vám teď nejvíc chybí?

Potřebuju získat komfort ve výměnách, abych některé momenty neuspěchal. A to přijde jen se zápasy. Čím víc jich odehraju, věřím, že i vítězných, tím víc budu v rozhodujících chvílích klidnější a třeba si i dovolím nechat soupeře hrát. Teď jsem se snažil do toho chodit sám, což možná někdy nebylo potřeba.

Mrzí vás brzká prohra kvůli tomu, že vás připravila o další utkání?

Samozřejmě. Navíc jsem hrál v domácím klubu, dostal jsem i divokou kartu, za kterou jsem nesmírně rád, takže mě mrzí, že jsem šanci nevyužil. Nicméně jedu dál. Byl to teprve druhý turnaj po návratu, takže se vůbec nedají dělat žádné závěry, ty můžu dělat tak za osm až dvanáct měsíců.

Po Ostravě jste si stěžoval na bolavé tříslo, už je v pořádku?

Tělo drží, což je asi hlavní, v co jsem doufal. V sobotu jsem poprvé trénoval, nevěděl jsem, jestli budu schopný hrát. Nakonec jsem to zvládl i bez bolesti, jen výsledek bohužel nevyšel. Teď je potřeba makat a vrátit se na tréninkové, a hlavně zápasové kurty.

Už víte, kde nastoupíte příště?

Řešíme, jestli nezkusím ještě zažádat o volnou kartu, i kdyby do kvalifikace, protože potřebuju každý zápas. A když ne, mám jistou účast v hlavní soutěži Roland Garros, pak beru chráněný žebříček na travnatou část sezony. Pokud v příštím týdnu kartu nedostanu, další je Paříž a travnaté akce v Surbitonu, Nottinghamu, Ilkley a Wimbledonu.