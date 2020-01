Kvitová je zdravá. Předvedla otočku. A teď se děj vůle boží, říká kouč

Nejprve se v pátek nezdálo, že nasazená sedmička předvede na Australian Open další krasojízdu. Úvod partie s Jekatěrinou Alexandrovovou v Margaret Court Areně připomínal zápolení v páce.

Sokyně se jen v prvním gamu čtyřikrát ocitly na shodě. „Pro vývoj zápasu byl začátek klíčový. Kdyby Péťa ztratila servis, mohlo se to vyvíjet jinak. Jakmile ale Kvitová vede a pálí ta svoje torpéda, soupeřce se hraje o dost hůř,“ říkal Vaněk.

Celý mač trval necelou hodinku. Skóre 6:1, 6:2. Příští soupeřka? Řekyně Maria Sakkariová, která nečekaně porazila Američanku Keysovou a postupem do osmifinále si vylepšila grandslamový „osobák“.

„Běhá vzadu, dává míčům horní rotaci, určitě je nepříjemná,“ varuje Vaněk. „I když s ní Petra loni v Římě i v Cincinnati prohrála, v její prospěch budou hrát zkušenosti s velkými kurty a s velkými zápasy.“

Obecně platí, že je Kvitová silnější, čím dál se v turnaji protluče. V Melbourne Parku zatím působí vyladěně, konečně ji přestalo trápit pochroumané předloktí. Vaněk hned klepe na zeď, aby to konstatování nepřivolalo smůlu.

Jak se vám vlastně povedla příprava na novou sezonu?

Od pana profesora Koláře jsme věděli, že Péťa už může trénovat bez rukávu. Přece jenom jí pořád vadil a omezoval ji. Zatím nemá bolesti. Může hrát svobodně, což je pro ni základ. A pak se děj vůle boží. Dva týdny jsme byli v Dubaji. Letos bylo trochu méně tenisu.

Pročpak?

Jak už to u Péti občas bývá, přijeli jsme ze soustředění a ona před Vánoci na osm dní zalehla s nemocí. Zvládli jsme nějakých pět tréninků před odletem do Brisbane, kde zahrála fakt dobře, takže se odhlásila z Adelaide, aby pošetřila síly. Přece jenom jsou pro nás klíčové grandslamy.

Loni jste sem přiletěli na poslední chvíli, tentokrát jste dorazili s předstihem. Pozorujete na Petře nějaké rozdíly?

Ta letošní varianta je podle představ většiny trenérů. Týden před grandslamem trošku potrénovat, regenerovat a šetřit duševní síly. Jenže před dvěma lety nám tenhle recept nefungoval. Loni jsme před Melbourne žádali o kartu do Sydney, kde Péťa získala titul a tady pak došla do finále. Ona je taková atypická. Člověk neví, co je pro ni nejlepší.

Dosud ovšem turnajem prochází s noblesou, že?

Jsem rád, že tři zápasy zvládla. Že si na sebe nenaložila takový tlak, který ji dřív na grandslamech drtil. Doufám, že v tomhle vyzrála.

Doufáte?

Strašně rád bych řekl, že udělala pokrok v potlačování trémy. Ale může se stát, že přiletíme do Paříže a zase to na ni padne.

Jak je důležité, že kromě dvou snadných mačů podstoupila docela náročný test ve druhém utkání se Španělkou Badosaovou?

Dost. Panovaly dost náročné podmínky. Hodně foukalo. Soupeřka docela dobře servírovala. Péťa bojovala i sama se sebou. Zvedla se ze stavu 2:4 a 15-40 v prvním setu a ve druhém odvrátila tři setboly. Taková prověrka o vás napoví mnohem víc než splachovačka 6:1, 6:0, po které vás všichni plácají po ramenou. Kdekdo umí vyhrát, když má ideální den.

Hlavně ty obraty vás musely potěšit, ne?

Jo jo. Loni mi po návratu z Austrálie od Péti chyběly nějaké otočky ve třetích setech. Po takových bitvách trenér ví, že hráčka má tu pravou formu. Že si může věřit.

Vzali jste do týmu nové parťáky, slovenského kondičního trenéra a německého fyzioterapeuta. Jací jsou?

S Ivanem Trebatickým jsem už spolupracoval u Karolíny (Plíškové) a byl jsem s ním velice spokojený. Oslovil jsem ho jako prvního, když se Petra a David Vydra rozešli.

Tenisový trenér Petry Kvitové Jiří Vaněk (13. června 2017)

A Florian Zitzelsberger?

Ivan s námi bude jezdit jen deset týdnů za rok, protože má svou akademii v Bratislavě. O to víc jsem byl pro angažování stálého fyzioterapeuta. Péťa nemládne, potřebuje předcházet zraněním. Nejdřív jsme se trochu obávali, jak si sedne německá nátura s tou českou. Jak znám Péťu, její pohodu a kafíčko, německá striktnost k ní úplně nepasuje. Ale Florian je mladý kluk a dá se s ním dohodnout, kde přitlačit a kde ubrat.

Jak jste na něj přišli?

Karolína hrávala debly s Julií Görgesovou, pro kterou on pracoval. Navíc mi volal manažer z IMG, že je Florian po rozchodu s Julií volný. Bydlí v Regensburgu, takže je vlakem za dvě hodiny v Praze. Stejně jako Ivan z Bratislavy. Domlouvali jsme se dost narychlo. Zatím to klape, uvidíme, jak se všechno vyvine během dvou tří měsíců.