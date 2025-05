„Djokovič, Monfils, Gasquet, Wawrinka… Se všemi jsem hrál,“ vzpomíná. „Ptali se mě, co tady dělám, a já říkám: Co já, co tady děláte vy?! Vždyť já už jsem devatenáct let mimo a vy pořád hrajete. A hlavně na jaké úrovni.“

Někdejší pátý tenista světového žebříčku, semifinalista Australian Open 2002 a vynikající reprezentant přijel na letošní Roland Garros coby trenér Barbory Krejčíkové.

Jde o jejich druhý společný turnaj, a tak se stále poznávají, ale spojení bývalého elitního hráče a jedné z nejšikovnějších tenistek na okruhu slibuje zajímavé možnosti.

„Bára je ikona českého tenisu, jak ve dvouhře, tak i čtyřhře. Je mega šampionka. A já se jí budu snažit pomoct tam, kam patří,“ popisuje padesátiletý Novák.

Jak vaše spolupráce začala?

Od loňska jsem trénoval Marušku Bouzkovou, se kterou jsme skončili po Bogotě, což už jsou skoro dva měsíce. A zhruba před třemi týdny mi Bára volala, že nemá trenéra a jestli bych ji nedoprovázel na turnaje. Začali jsme minulý týden ve Štrasburku a Paříž je naše druhá společná akce.

Jste ve zkušebním období, nebo už máte pevnou dohodu?

Jestli nám spolupráce bude vyhovovat, můžeme pokračovat, a jestli ne, můžeme kdykoli skončit. Necháváme to plynout. V tenise se nikdy nedomlouváte napevno na rok nebo na dva, protože nikdy nevíte, jak se to bude vyvíjet.

Jiří Novák na besedě v Pardubicích.

Znali jste se už dřív?

Shodou okolností jsme spolu hrávali, když jí bylo třináct, čtrnáct, patnáct let a jezdila do Prostějova. A potom, když byly turnaje za covidu, tak taky hrála za Prostějov. Známe se hodně dlouho.

Co jste jí zatím poradil?

Ona je taková šampionka, že se jí v uvozovkách těžko pomáhá. Na kurtu to stejně zvládne sama, vyhrála Roland Garros i Wimbledon, což je v tenisovém prostředí něco neskutečného. Zatím jedeme v turnajovém režimu, ještě jsme neměli možnost potrénovat v Česku.

Můžete při spolupráci uplatnit poznatky z vlastní kariéry?

Strašně těžko se to porovnává. Zaprvé už skoro dvacet let nehraju a zadruhé je rozdíl mezi mužským a ženským tenisem. A kdybych měl srovnat mou kariéru s její, tak Báře nesahám ani po paty. Já grandslam nevyhrál, takže jí můžu v uvozovkách poradit do semifinále. Ona už ví, co má pro úspěch udělat, a moje úloha je nastavit pohodu. Určitě jí nebudu měnit styl. Když bude mít formu a bude fit, tak je nebezpečná pro každou soupeřku.

Další zápas ve čtvrtek Druhé kolo Roland Garros odehraje Krejčíková ve čtvrtek, její soupeřkou bude Ruska Veronika Kuděrmětovová.

V pondělí zvládla na Roland Garros první kolo, Němku Tatjanu Mariaovou porazila 7:6 a 6:3. Šlo o její první výhru po více než půl roce, kdy ji trápila záda. Je to pro ni velké povzbuzení?

Samozřejmě. Taky jsem během kariéry měl šestiměsíční pauzu, a i když jsem si myslel, že už je všechno dobré, tak jsem tři čtyři měsíce nebyl schopný vyhrát. Zápasová praxe je úplně něco jiného. Tohle vítězství je pro její psychiku strašně důležité. A dál uvidíme, jestli jí tělo vydrží.

Záda už má v pořádku?

Ano. Kdyby ji pořád bolela, tak by nemohla hrát. Byl by nesmysl, kdyby riskovala vážnější zranění. Potřebuje nahrát zápasy, aby se dostala tam, kam patří.

Necítíte v roli trenéra tak skvělé hráčky tlak?

Ne, pro mě je to radost. Taky jsem se tenis učil od bývalých hráčů, je to taková česká škola, že bývalí hráči předávají zkušenosti těm mladším. Líbí se mi, že to u nás takto funguje. Báře chci něco předat a uvidíme, co si z toho vezme.

Už jste si spolu zahráli?

Zatím jsme si pinkli jen dvakrát, ale určitě budeme hrát častěji, protože potom se budeme připravovat v Česku. Na turnajích je vždycky lepší, když holky trénují spolu, já nejsem schopný jí namodelovat ženský tenis. Ale když je potřeba, vždycky jsem k dispozici.

Poslední zápas jste absolvoval v roce 2006, máte teď opět chuť do tenisu?

Končil jsem hlavně kvůli rodině. Nejstarší syn měl v té době sedm let a dvojčatům bylo pět, byl jsem trochu unavený a priority měl úplně jinde. Teď tenis vnímám jako bezva prostředí. Jsem moc rád, že v tomhle světě zase jsem.

Po kolika letech jste se vrátil do Paříže?

Byl jsem tu loni na dva dny, jinak s Maruškou jsem objel Australian Open, US Open a Wimbledon. Austrálii jsem vůbec nepoznal, tři dny jsem tam bloudil.

Jiří Novák (vlevo) a Petr Pála sledují trénink českých tenistek před finále BJK Cupu v Málaze.

Opravdu?

Ano. Koukám na všechny ty změny, které se udály od doby, kdy jsem hrál, a je to neuvěřitelné. Zázemí v šatnách, všude posilovny a odpočívárny, v areálech jsou všechny kurty s tribunami…

Když se ještě vrátíme k vaší svěřenkyni, dostane se podle vás zpátky na top úroveň?

Je patnáctá na světě, takže tam pořád je. Ano, má před sebou obhajobu Wimbledonu, ale pořád má v záloze chráněný žebříček, takže na turnajích stejně bude v hlavní soutěži. A ona tenis umí tak dobře, že je schopná vyhrát cokoli.

Bavili jste se spolu, co chce ještě dokázat?

Předtím, než jsme spolu začali pracovat, jsme měli pohovor. A líbilo se mi, že říkala, že je motivovaná ještě něco velkého vyhrát. S takovou hráčkou je radost pracovat.

A co vy? Máte nějaké trenérské ambice?

Tím, že jsem tenis hrál, tak vím, že trenér může pomoct tak z deseti procent. Úspěchy jdou vždycky za hráčem, trenér toho moc neovlivní. Věřím, že kdyby Sinner nebyl s Cahillem, tak stejně bude první na světě. To samé Alcaraz. Šampion se vám prostě narodí. Ano, talent musí skloubit s poctivostí a tvrdou prací, ale není to tak, že přijde trenér, a hráč najednou vyroste o osmdesát devadesát procent.