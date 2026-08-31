„Jsem rád, že mám možnost s Frédéricem spolupracovat,“ prohlásil momentálně 19. hráč světa. „Je kvalitní trenér, který má zkušenosti z nejvyšších příček, a přesně to jsem hledal. Je extrémní profík a rozumí úplně všemu, nejen tenisu. Nejdůležitější je, že si perfektně rozumíme a týmová chemie je skvělá. Toho si velmi vážím.“
Čtyřiadvacetiletý tenista z Kněžmostu se s Navrátilem dohodl na konci spolupráce už v červnu po Roland Garros, kde vypadl v prvním kole právě s Carreňou. S dlouholetým koučem ještě dohrál travnatou část sezony a definitivně skončili po Wimbledonu, kde se Lehečka dostal do osmifinále.
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„Bylo to moc hezké zakončení dlouhodobé a úspěšné spolupráce. Začínali jsme na juniorských turnajích a skončili jsme na wimbledonském centrkurtu,“ podotkl.
Jako důvod rozchodu s Navrátilem jmenoval snahu získat novou perspektivu: „Cítil jsem, že potřebuju trochu jiný přístup v tom, jakým způsobem se mnou trenér komunikuje ohledně tenisových i jiných věcí. I když byly věci, které mi Michal říkal, dobré, nešly mi do hlavy takovým způsobem, jakým bych chtěl. Trochu se z toho stal vztah otce a syna. Občas se to malinko táhlo.“
Angažování Fontanga Lehečkovi ideálně vyšlo, francouzský kouč totiž také po travnatém grandslamu skončil u současné světové čtyřky Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea.
„Asi to tak mělo být. Poté, co jsme se dohodli s Michalem, že budeme ve Wimbledonu končit, jsem s nikým nebyl dohodnutý ani jsem neměl nic v plánu. Začal jsem nad tím přemýšlet asi po dvou týdnech a dostala se ke mně informace, že Fred skončil s Félixem a že by byl ochotný do spolupráce jít, pokud bych měl zájem. A já si řekl, že taková nabídka se neodmítá,“ líčil Lehečka.
S Fontangem spolupracuje zatím přes měsíc a je spokojený. „Snažíme se v některých aspektech zlepšovat mou hru a posouvat ji dopředu. Někdy je to jednodušší, někdy těžší, stále si to trochu sedá. V některých věcech si na sebe ještě zvykáme, ale to je přirozené. Je Francouz, hovoříme spolu anglicky a i na kurtu je to, co mi říká, celkově trochu zjednodušené.“
Pod vedením nového kouče měl před US Open zápasovou bilanci 3:3, v New Yorku si ji vítězstvím nad Carreňou vylepšil. A oplatil mu také jednoznačnou porážku z prvního kola letošního Roland Garros.
„Tito zkušení hráči vždycky ví, jak mají k zápasu přistoupit, a o to cennější pro mě výhra je,“ pochvaloval si Lehečka, jenž v New Yorku obhajuje loňské čtvrtfinále.
Ve druhém kole nastoupí proti britskému kvalifikantovi Tobymu Samuelovi, který vyřadil Tomáše Macháče.