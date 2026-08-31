Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lehečka o rozchodu s Navrátilem: Chtěl jsem jiný přístup, byli jsme jako otec a syn

Autor: ,
  14:53
Jiří Lehečka se hecuje v prvním kole US Open.

Jiří Lehečka se hecuje v prvním kole US Open. | foto: Reuters

Jiří Lehečka podává v prvním kole US Open.
Jiří Lehečka se hecuje v prvním kole US Open.
Jiří Lehečka v prvním kole US Open
Jiří Lehečka se hecuje v prvním kole US Open.
11 fotografií
Dlouhých osm let spolupracoval s Michalem Navrátilem, pod jeho vedením se dostal z nejmenších turnajů až do světové špičky. Do US Open ale Jiří Lehečka vstoupil s novým trenérem, poslední měsíc spolupracuje s Francouzem Frédéricem Fontangem. A český tenista začal dobře, v prvním kole zdolal Španěla Pabla Carreňu 6:1, 7:6, 4:6 a 6:2,

„Jsem rád, že mám možnost s Frédéricem spolupracovat,“ prohlásil momentálně 19. hráč světa. „Je kvalitní trenér, který má zkušenosti z nejvyšších příček, a přesně to jsem hledal. Je extrémní profík a rozumí úplně všemu, nejen tenisu. Nejdůležitější je, že si perfektně rozumíme a týmová chemie je skvělá. Toho si velmi vážím.“

Čtyřiadvacetiletý tenista z Kněžmostu se s Navrátilem dohodl na konci spolupráce už v červnu po Roland Garros, kde vypadl v prvním kole právě s Carreňou. S dlouholetým koučem ještě dohrál travnatou část sezony a definitivně skončili po Wimbledonu, kde se Lehečka dostal do osmifinále.

Plíšková vykouzlila na US Open zázračný obrat, uspěl i Lehečka. Djokovič končí

„Bylo to moc hezké zakončení dlouhodobé a úspěšné spolupráce. Začínali jsme na juniorských turnajích a skončili jsme na wimbledonském centrkurtu,“ podotkl.

Jako důvod rozchodu s Navrátilem jmenoval snahu získat novou perspektivu: „Cítil jsem, že potřebuju trochu jiný přístup v tom, jakým způsobem se mnou trenér komunikuje ohledně tenisových i jiných věcí. I když byly věci, které mi Michal říkal, dobré, nešly mi do hlavy takovým způsobem, jakým bych chtěl. Trochu se z toho stal vztah otce a syna. Občas se to malinko táhlo.“

Angažování Fontanga Lehečkovi ideálně vyšlo, francouzský kouč totiž také po travnatém grandslamu skončil u současné světové čtyřky Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea.

„Asi to tak mělo být. Poté, co jsme se dohodli s Michalem, že budeme ve Wimbledonu končit, jsem s nikým nebyl dohodnutý ani jsem neměl nic v plánu. Začal jsem nad tím přemýšlet asi po dvou týdnech a dostala se ke mně informace, že Fred skončil s Félixem a že by byl ochotný do spolupráce jít, pokud bych měl zájem. A já si řekl, že taková nabídka se neodmítá,“ líčil Lehečka.

S Fontangem spolupracuje zatím přes měsíc a je spokojený. „Snažíme se v některých aspektech zlepšovat mou hru a posouvat ji dopředu. Někdy je to jednodušší, někdy těžší, stále si to trochu sedá. V některých věcech si na sebe ještě zvykáme, ale to je přirozené. Je Francouz, hovoříme spolu anglicky a i na kurtu je to, co mi říká, celkově trochu zjednodušené.“

Jiří Lehečka podává v prvním kole US Open.

Pod vedením nového kouče měl před US Open zápasovou bilanci 3:3, v New Yorku si ji vítězstvím nad Carreňou vylepšil. A oplatil mu také jednoznačnou porážku z prvního kola letošního Roland Garros.

„Tito zkušení hráči vždycky ví, jak mají k zápasu přistoupit, a o to cennější pro mě výhra je,“ pochvaloval si Lehečka, jenž v New Yorku obhajuje loňské čtvrtfinále.

Ve druhém kole nastoupí proti britskému kvalifikantovi Tobymu Samuelovi, který vyřadil Tomáše Macháče.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kolář vs. Roca BatallaTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Kolář vs. Roca Batalla //www.idnes.cz/sport
31. 8. 15:30
  • 1.71
  • -
  • 2.03
Krausová vs. MuchováTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Krausová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 6.84
  • -
  • 1.09
Jacquemotová vs. BouzkováTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Jacquemotová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 6.94
  • -
  • 1.09
Bejlek vs. BucsaováTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Bejlek vs. Bucsaová //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 1.25
  • -
  • 3.89
Varillas vs. KumstátTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Varillas vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
31. 8. 17:00
  • 3.10
  • -
  • 1.31
Svrčina vs. RoyerTenis - 1. kolo - 31. 8. 2026:Svrčina vs. Royer //www.idnes.cz/sport
31. 8. 20:00
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Lehečka o rozchodu s Navrátilem: Chtěl jsem jiný přístup, byli jsme jako otec a syn

Jiří Lehečka se hecuje v prvním kole US Open.

Dlouhých osm let spolupracoval s Michalem Navrátilem, pod jeho vedením se dostal z nejmenších turnajů až do světové špičky. Do US Open ale Jiří Lehečka vstoupil s novým trenérem, poslední měsíc...

31. srpna 2026  14:53

Ne vždy to půjde hezkým fotbalem, zjistili Olomoučtí při prohře s Baníkem

Olomoucký trenér Pavel Hapal během utkání s Pardubicemi.

Tenhle comeback nevyšel. Pavel Hapal se jako trenér fotbalové Olomouce vrátil na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, kde lavičce místního Baníku šéfoval tři roky. Sigmáci nakonec v sobotu večer...

31. srpna 2026  14:17

Opět jsme obětí pravidel, smutnil kouč Ipswiche. Proč gól United platil i po ruce?

Hráči Manchesteru United oslavují výhru nad Ipswichem.

Občas to bývá mravenčí práce. Odhalit, zda se střelec před dosažením branky náhodou nedotkl rukou balonu. Pokud ano, gól totiž automaticky neplatí. A je v tu chvíli jedno, zda zahrál rukou omylem....

31. srpna 2026  13:57

Nosková vs. Volynetsová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Linda Nosková na tiskové konferenci před začátkem US Open.

Lindu Noskovou čeká v 1. kole US Open 2026 rozjetá domácí hráčka Katie Volynetsová. Jak dopadne jejich první vzájemný zápas? Podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat utkání živě.

31. srpna 2026  13:55

OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákaly dámy nejen za volantem i české hvězdy

Czech Truck & NASCAR Prix 2026 v Mostě. Závodnice NASCAR Vanessy Neumannové,...

Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...

31. srpna 2026  13:30

Derby a jeho dvanáct premiér. Slávistické nováčky podrželi lídři, sparťané si zvykají

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi se raduje ze svého gólu v derby proti...

V týdnu to bylo téma na Spartě i ve Slavii. Jak připravit nováčky na největší zápas ligy? „Derby je zátěžový test. První velká zkouška,“ vykládal Jindřich Trpišovský, kouč červenobílých. „To české...

31. srpna 2026  13:05

Menšík vs. Močizuki na US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Jakub Menšík slaví vítězství ve smíšené čtyřhře na US Open.

Jakub Menšík vstupuje do dvouhry US Open 2026 povzbuzen čerstvým ziskem grandslamového titulu v mixu po boku Karolíny Muchové. V 1. kole singlu bude jako velký favorit hájit svou dosud stoprocentní...

31. srpna 2026  12:56

Obrat z 2:6 a 2:5? Už jsem nevěřila, líčila Plíšková. Musela brzdit hlasitého manžela

Karolína Plíšková na turnaji v Torontu

Vypadalo to, že první kolo závěrečného grandslamu sezony nezvládne. Karolína Plíšková na úvod US Open prohrávala s Belgičankou Hanne Vandewinkelovou už 2:6 a 2:5, dokonce čelila mečbolu. Poté ale...

31. srpna 2026  12:30

Silný moment na Old Trafford. Synové zesnulého policisty přivedli hráče United

Hráče Manchesteru United přivádějí na hřiště dva synové zesnulého policisty...

Na Old Trafford se v neděli před výkopem odehrál hodně emotivní moment. Tým Manchesteru United před zápasem proti Ipswichi přivedli na trávník dva synové policisty Matthewa Bladese, který před týdnem...

31. srpna 2026  12:11

Mrzutý návrat do české reality. Pro Hradecké skončil zápas v páté minutě

Rozhodčí se už v páté minutě zápasu Liberec - Hradec Králové vytasil s červenou...

Návrat fotbalistů Hradce Králové z Evropy do ligové reality po dlouhých třech týdnech proběhl nejhůře, jak mohl. Dá se říct, že skončil po pěti minutách hry. Na konci právě té páté totiž František...

31. srpna 2026  12:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlatý Knedla už zase maká v Americe: Výkony jdou nahoru. Limitů se nebojím

Premium
Plavec Miroslav Knedla se zlatou medailí z evropského šampionátu

Z Paříže, v níž si doplaval pro evropské zlato na znakařské padesátce v dlouhém bazénu, si na pár dnů odskočil domů do Fryštáku. Teď už je Miroslav Knedla zpátky v USA, kde na Indiana University v...

31. srpna 2026

Bouzková vs. Jacquemotová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Marie Bouzková slaví výhru v prvním kole Prague Open.

Marie Bouzková vstupuje do US Open 2026 v roli výrazné favoritky, soupeřkou je totiž bez formy hrající Elsa Jacquemotová z Francie. Podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat 1. kolo grandslamu...

31. srpna 2026  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.