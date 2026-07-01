Ohrozí padel tenis? Ještě má co dělat, grandslamy jsou jiný vesmír, říká Lehečka

Coby nasazená třináctka vstoupil do Wimbledonu úterním vítězstvím nad Australanem Alexeiem Popyrinem, který umí být nebezpečný. Český favorit s ním ale zametl přesvědčivě, při výhře 6:4, 6:2 a 6:4 ani jednou neztratil servis.
„Jsem rád, že se mi utkání povedlo. Předtím jsem s ním hrál dvakrát (s bilancí 1:1), takže vím, že zápasy s ním jsou nevyzpytatelné. O to jsem radši, že se mi povedlo vyhrát ve třech setech, na grandslamech je důležité první kola začínat takhle. Doufám, že z toho budu těžit po zbytek turnaje.“
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V jaké formě jste do Wimbledonu vůbec přijel?
Na trávě se cítím dobře. Myslím, že moje hra na ní platí víc než třeba na antuce. Mám za sebou skvělou přípravu, měl jsem plno kvalitních tréninků a zahrál jsem si zápas na exhibici. To jsou části skládanky, které se během přípravného týdne snažím dát dohromady. Teď už je jen na mně, jak se s tím poperu v zápasech.
Měl jste dostatek času si na zelený pažit zvyknout?
Vždycky jsem říkal, že směrem k travnaté sezoně mám štěstí v neštěstí, že na Roland Garros nehraju dlouho, takže mám čas se připravit pohybově i herně. Každý rok cítím, že to je důležitý týden a půl, který mi směrem k travnaté sezoně pomůže. Nejradši bych samozřejmě pokračoval na grandslamu, ale v brzkém vyřazení jsem viděl i nějakou výhodu.
Na trávě máte přeci jen lepší výsledky.
O to víc mě mrzí, že travnatá část sezony je tak krátká. Hraje se na ní úplně jinak než na antuce, tady vám nikdo nebude běhat dva metry za základní čárou, protože tím by se sám podřezal. Tráva učí i nejzkušenější hráče, že se jí musí přizpůsobit, obrovské problémy s ní mívá třeba Casper Ruud, přitom je to grandslamový finalista.
Vy jste všestranný sportovec, pomáhá vám to při pohybu na zelených kurtech?
Nepřipadám si, že bych byl nějak extra šikovný, spíš jsem disciplinovaný. Přechod z antuky na trávu vyžaduje být dobře kondičně připravený, pohyb je totiž úplně jiný. Musíte být dole a mít silné nohy, což se dlouhodobě snažím udržovat. Na trávě se přirozeně hýbu solidně, a když k tomu přidám, jakým způsobem tenis hraju, dohromady mi to může udělat hezký výsledek.
Jaký máte vztah k Wimbledonu? Před třemi lety jste tu byl v osmifinále. Je to asi nejvýjimečnější grandslam, odkaz tenisu a celkově historie tady sahá strašně daleko. Vnímáme to z každé stránky – u pravidel i povrchu. Každý zápas ve Wimbledonu se zkrátka počítá.
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Myslíte si, že by měl tenis stále dodržovat tyto tradice a svá pravidla, nebo by se měl naopak přizpůsobit moderní, rychlejší době? Novak Djokovič například mluvil o tom, že dnešní děti nevydrží sledovat zápasy několik hodin.
Grandslamy jsou podle mě zatím nedotknutelné, je vidět, že jsou jiný vesmír. Ať už z finanční, nebo sponzorské stránky, z cen televizních práv je to vidět i na prize money.
Takže nemáte obavy, že by tenis ohrozil například padel?
Když se budeme bavit za třicet let, možná o nějakým padelu v souvislosti s tenisovým grandslamem uslyšíme. Padel má obrovskou výhodu, že je sociální sport, lidi si u něj můžou pokecat a oproti tenisu je strašně jednoduchý. Každý si ho poprvé relativně nějak zahraje, což u tenisu neplatí, obzvlášť na trávě. Padel zažívá boom, plno lidí baví a já jim to nevyčítám, ale když se bavíme o čtyřech tenisových grandslamech, tak padel ještě má co dělat.