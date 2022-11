Denně rozhovory i focení. Lehečka okusil život hvězd, Silvestr stráví v Sydney

Jiří Lehečka zdraví diváky před finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let. | foto: AP

Jen dva dny poté, co odehrál poslední fiftýn sezony 2022, nasedl na letadlo do Atlanty. Za přítelkyní a zaslouženým odpočinkem. „Mám úplné volno, nehraju, nic nedělám,“ hlásí ze zámoří český tenisový talent Jiří Lehečka. Relaxuje zaslouženě, neboť závěr náročného roku, během nějž strávil 37 týdnů mimo domov, si ozdobil postupem do finále Turnaje mistrů do 21 let.